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Beşiktaş'ta ayrılık resmen açıklandı

Beşiktaş, resmi, siteden milli futbolcu Kenan Karaman ile yollarını ayırdığını açıkladı.

Spor 01.09.2022, 17:40
Beşiktaş'ta ayrılık resmen açıklandı

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "2021-2022 sezonunda kadromuza dahil olan profesyonel futbolcu Kenan Karaman ile yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Kenan Karaman'a kulübümüze hizmetleri nedeniyle teşekkür eder, bundan sonraki futbol kariyerinde başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: AA
#beşiktaş #Kenan Karaman
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