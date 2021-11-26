Beşiktaş'ta 2 kadro dışı depremi daha!

Spor Toto Süper Lig'in son şampiyonu Beşiktaş'ta işler yolunda gitmiyor. Süper Lig'de ve Şampiyonlar Ligi'nde aldığı üst üste mağlubiyetler sonrası Beşiktaş yönetimi radikal kararlar almaya başladı.İlk olarak Trabzonspor mağlubiyeti sonrasında Beşiktaş'ta Nsakala, rakip oyuncu Yusuf Sarı'nın galibiyet paylaşımını beğenmesi büyük kriz olmuştu.

Beşiktaş yönetimi ve Sergen Yalçın tecrübeli sol beki kadro dışı bırakma kararı aldı.Siyah beyazlı son şampiyonda kadro dışı kararları devam edeceği benziyor. Son olarak Şampiyonlar Ligi'nde Ajax'a evinde 2-1 yenilen Beşiktaş grupta hala puan alamadı. Sergen Yalçın ve ekibi kötü gidişata dur demek için çözümler üretmeye çalışıyor.Şampiyonlar Ligi'nde 1-0 öne geçen ancak skoru koruyamayan Beşiktaş'ta maç sonu teknik direktör Sergen Yalçın'a büyük ilgi vardı.Siyah beyazlı taraftarlar Yalçın'ı tribüne çağırıp büyük destek verdi. Siyah-beyazlı tribünler karşılaşma sonunda takım soyunma odası koridoruna doğru yöneldiğinde Teknik direktör Sergen Yalçın'ı alkışlayarak destekledi ve tribünlere çağırdılar.Tecrübeli hoca da bunun üzerine, oyuncularını çağırdı ve hep birlikte tribünlere giderek taraftarlarını selamladılar.

Kötü sonuçlara rağmen Beşiktaş taraftarının bu "desteği" camiada umutları yeniden yeşertti. Teknik direktörü Sergen Yalçın'ın, kalan maçlarda takımını yeniden ayağa kaldırmak için hem şimdi de Ocak ayında rakidal karar alarak Kartal'ı yeniden uçurması bekleniyor.Sergen Yalçın'ın hazırladığı rapor üzerinden herhangi bir operasyon yürütmeyen yönetim, bugün itibariyle kolları sıvayacak.İlk etapta Yalçın'ın verdiği raporda yazılan tüm paraları cezalarının tahsil edileceği oyuncular, menajerleri ve avukatlarına iletilecek. Ardından N'Sakala gibi olası kadro dışıların durumu incelenecek.İlk etapta Oğuzhan ve Gökhan Töre'nin genç takımla çalışmaya gönderilebileceği konuşuluyor. Bir sonraki aşamada Yalçın'ın kadroda olmasını istemediği oyuncularla ilgili son durum masaya yatırılacak. Oyuncuların kiralanması ya da satılması gündeme gelecek.Sergen Yalçın yönetiminde Beşiktaş bu hafta Spor Toto Süper Lig'de 16. sırada bulunan Karadeniz temsilcisi Giresunspor'u ağırlayacak. Kritik karşılaşma cumartesi saat 19:00'da başlayacak.

Kaynak: Milliyet/Skorer