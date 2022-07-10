Beşiktaş, Şükrü Gülesin'i andı
Beşiktaş Kulübü, efsane futbolcularından Şükrü Gülesin'i vefatının 45. yıl dönümünde andı.
Spor 10.07.2022, 10:40
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Efsane futbolcularımızdan Şükrü Gülesin'i vefatının 45. yıl dönümünde saygıyla ve rahmetle anıyoruz." denildi.
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