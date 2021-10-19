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Beşiktaş-Sporting maçında 11'ler belli oldu: Bu kez Ersin oynuyor

Şampiyonlar Ligi C Grubu'nda karşı karşıya gelecek Beşiktaş ve Sporting Lizbon'da 11'ler belli oldu.

Spor 19.10.2021, 19:07
Beşiktaş-Sporting maçında 11'ler belli oldu: Bu kez Ersin oynuyor

İşte iki takımın 11'i:

Beşiktaş: Ersin, Rosier, Vida, Welinton, N'Sakala, Josef, Pjanic, Teixeira, Ghezzal, Larin, Batshuayi

Sporting: Adan, Reis, Feddal, Coates, Palhinha, Nunes, Sarabia, Paulinho, Pedro Porro, Inacio, Gonçalves.

#beşiktaş #Sporting Lizbon #Şampiyonlar Ligi
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