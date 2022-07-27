Beşiktaş sol bek transferi için düğmeye bastı!

Yönetim, İsveç ekibi Hammarby’den Mohanad Jeahze ve İsrail ekibi Hapoel Tel Aviv’den Doron Leidner için girişimlere başladı.

Sol bekte sadece Umut Meraş’ı bulunduran Beşiktaş ’ta kurmaylar transfer çalışmalarına hız verdi. Tayfur Bingöl konusunda Alanyaspor ’la anlaşamayan Siyah-Beyazlılar’ın transfer gündemine sürpriz bir şekilde Mohanad Jeahze geldi. İsveç ekibi Hammarby’nin 25 yaşındaki oyuncusu devam eden sezonda 13 maça çıkıp 1 gol ve 5 asistle oynadı. Takımının Varbergs ile oynadığı maçın kadrosunda sürpriz bir şekilde yer almayan Jeahze’yle ilgili olarak Hammarby Futbol Direktörü Jesper Jansson, İsveç basınına açıklamalarda bulundu. Jesper Jansson’un, Iraklı futbolcu için, “Mohanad Jeahze, takımdan ayrılmak istediğini söylediği için Varbergs maçı kadrosundan çıkartıldı. Ne olursa olsun Hammarby ile sözleşmesi var, oynamak zorundaydı ama maça odaklanamadığını söyledi” ifadelerini kullandığı kaydedildi.

Milli Takım oyuncusu...

Jeahze konusundaki son iddia Expressen’den geldi. Expressen’in haberine göre; Beşiktaş, Jeahze için Hammarby’e 1 milyon Euro teklif etti. Iraklı futbolcunun Beşiktaş’a transfer olmak istediği kaydedildi. Mohanad Jeahze’nin Hammarby ile olan sözleşmesi 31 Aralık 2023’te sona erecek. Iraklı sol bek, toplamda 4 kez Milli formayı giydi. Kartal’ın sol bek transferi konusunda İsrail ekibi Hapoel Tel Aviv’den Doron Leidner’i de listesine aldığı kaydedildi. 20 yaşındaki futbolcu, İsrail Milli Takımı’nda da forma giyiyor.

Kaynak: Fanatik