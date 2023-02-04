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Beşiktaş, Sivas'ta kayboldu: 1-0

Spor Toto Süper Lig'in 23. hafta maçında Beşiktaş, deplasmanda Demir Grup Sivasspor'a 1-0 mağlup oldu.

Spor 04.02.2023, 18:26
Beşiktaş, Sivas'ta kayboldu: 1-0

1. dakikada ilk tehlikeli atak konuk ekipten geldi. Sağ kanattan ceza sahasına giren Roiser'in kale alanına çevirdiği topu defans uzaklaştırdı.

5. dakikada bu kez ev sahibi takım etkili geldi. Gradel'in sol kanattan ortasında kale önünde kafalardan seken top arka direkte Saiz'in önünde kaldı. Bu futbolcunun pasıyla ceza yayının gerisinde topla buluşan Cofie'nin şutunda meşin yuvarlak üstten az farkla dışarıya çıktı.

18. dakikada Sivasspor sağ kanattan serbest vuruş kazandı. Gradel'in kavisli ortasında top ceza sahasında herkesi aşarak taca gitti.

23. dakikada ev sahibi ekip golü buldu. Altıpasın solunda topla buluşan Caicedo penaltı noktası gerisindeki Saiz'i gördü. Bu futbolcunun vuruşunda meşin yuvarlak yan direğe çarparak ağlara gitti: 1-0

29. dakikada Tayfur Bingöl'ün ara pasıyla sağ çaprazdan ceza sahasına giren Aboubakar, kaleci Ali Şaşal Vural'ı geçtikten sonra vuruşunu yaptı, top az farkla yandan auta gitti.

45+1. dakikada duvar pasıyla soldan ceza sahasına giren Hadziahmetovic'e defans son anda müdahale etti.

Karşılaşmada başka pozisyon olmayınca ilk yarı 1-0 ev sahibi ekibin üstünlüğüyle sona erdi.

İkinci yarı

50. dakikada Sivasspor sol çaprazdan serbest vuruş kazandı. Gradel'in direkt kaleye gönderdiği top, baraja çarparak uzaklaştı.

73. dakikada Tayfur Bingöl'ün ara pasıyla sol çaprazdan ceza sahasına giren Aboubakar'ın vuruşunda, meşin yuvarlak yan ağlarda kaldı.

76. dakikada Hadziahmetovic'in sağ çaprazda ceza alanı çizgisinin gerisinden gelişine vuruşunda, top farklı şekilde üstten auta gitti.

80. dakikada Muleka'nın pasıyla sağ kanattan çizgiye inen Roiser'in içeriye çevirdiği meşin yuvarlak defansa çarparak kornere çıktı.

82. dakikada Kerem Atakan Kesgin'in sağ kanattan sert ortasına ön direkte ayak koyan Cofie, topu kornere gönderdi.

86. dakikada defansın arkasına sarkan Angielski kaleciyle karşı karşıya kaldı. Bu futbolcunun vuruşunda, kaleci Mert Günok gole izin vermedi.

Karşılaşmayı Demir Grup Sivasspor 1-0 kazandı.

Kaynak: AA
#Sivasspor #beşiktaş #Süper Lig
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