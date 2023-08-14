Beşiktaş sezonu 3 puan ile açtı
Beşiktaş, VavaCars Fatih Karagümrük deplasmanından 3 puan ile ayrıldı.
Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 2023-2024 sezonunu VavaCars Fatih Karagümrük deplasmanında oynanan maçta 1-0 kazandı. İlk yarı temposuz geçen maçta Aboubakar penaltı kaçırırken, Gedson Fernandes'in golüyle Beşiktaş galibiyete ulaştı.
Trendyol Süper Lig'de 2023-2024 sezonunu Beşiktaş, VavaCars Fatih Karagümrük deplasmanında açtı. Atatürk Olimpiyat Stadı'ndaki karşılaşma 1-0 siyah-beyazlıların üstünlüğüyle bitti.
İLK YARI TEMPOSUZ GEÇTİ
Haftanın merakla beklenen maçları arasında olan bu mücadelenin ilk yarısı temposuz geçti.
ABOUBAKAR PENALTI KAÇIRDI
47. dakikada ceza sahasına giren Vincent Aboubakar, Baniya'nın müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem Erkan Özdamar, bu pozisyonda penaltı noktasını gösterdi.
PASİF BİR VURUŞ YAPTI
Penaltıda topun başına geçen Aboubakar, kaleci Dituro'yu geçemedi. Kamerunlu golcü, oldukça pasif bir vuruş yaptı ve takımını öne geçirecek fırsatı tepti.
GEDSON SAHNEDE
86'ıncı dakikada Masuaku'nun sol kanattan ortaladığı topta Rebic kafayla ceza yayı üzerine indirdi. Topun gelişine harika vuran Gedson Fernandes takımını öne geçirdi. Mücadele bu skorla sona erdi.
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|0
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|1
|1
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|1
|0
|16. Pendikspor
|0
|0
|17. Boluspor
|1
|0
|18. Kocaelispor
|1
|0
|19. Tuzlaspor
|1
|0
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|O
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|1
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|1
|3
|3. M.City
|1
|3
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|1
|3
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|3
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|1
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|1
|0
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|0
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|0
|19. Burnley
|1
|0
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|1
|0
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|1
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|2. Rayo Vallecano
|1
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|1
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|1
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