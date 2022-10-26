Beşiktaş, Şenol Güneş'le anlaştı

Beşiktaş'ta teknik direktörlük görevi konusunda hareketli anlar yaşanıyor.

Beşiktaş yönetimi, ligdeki son 6 maçta sadece 1 galibiyet elde eden Valerien Ismael ile yolları ayırma kararı aldı. Ayrılık kararının ardından harekete geçen siyah-beyazlılar, deneyimli teknik direktör Şenol Güneş ile anlaşmaya vardı.

TRT Spor muhabiri Tuna Akdemir'in edindiği bilgiye göre; Beşiktaş ile 2. dönemine başlayacak olan Şenol Güneş, 28 Ekim Cuma günü takımın başında antrenmana çıkacak. 70 yaşındaki teknik adam, 30 Ekim Pazar günü oynanacak HangiKredi Ümraniyespor karşısında da kulübede yeni dönemdeki ilk maçına çıkacak.