Beşiktaş resmen açıkladı: Kadro dışı bırakıldı
Beşiktaş'ta uzun süredir kadroya dahil edilmeyen N'Skala'nın kadro dışı bırakıldığı duyuruldu.
Spor 22.11.2021, 17:22
Beşiktaş, Demokratik Kongolu futbolcusu Fabrice Nsakala'nın kadro dışı bırakıldığını açıkladı.
Beşiktaş Kulübünden yapılan açıklamada, "Yönetim kurulumuzun kararı ve teknik heyetimizin onayıyla futbolcumuz Fabrice Nsakala geçici süreyle kadro dışı bırakılmıştır. Fabrice Nsakala bundan sonra çalışmalarını futbol A takımımızdan ayrı sürdürecektir." ifadelerine yer verildi.
Kaynak: AA
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