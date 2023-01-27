Beşiktaş rahat kazandı: 3-0

3. dakikada Beşiktaş gole yaklaştı. Salih Uçan'ın pasıyla ceza sahası içinde topla buluşan Aboubakar, kaleci Runarsson'u çalımladıktan sonra sol çaprazdan şutunu çekti. Altıpasın üzerinde topa müdahale eden Furkan Bayır, meşin yuvarlağın ağlara gitmesine izin vermedi.

9. dakikada Dele Alli'nin pasıyla ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Cenk Tosun'un yaptığı vuruşta meşin yuvarlak uzak kale direğinin yanından az farkla auta çıktı.

14. dakikada gelişen Alanyaspor atağında, Candeias'ın ara pasıyla sağ çaprazda kaleciyle karşı karşıya kalan Efecan Karaca'nın şutunda, meşin yuvarlağa sağ ayağıyla müdahale eden Mert Günok, golü engelledi.

18. dakikada Beşiktaş penaltı kazandı. Ceza sahası içinde Furkan Bayır'ın kafayla geri pası kısa düştü. Araya giren ve topun sahibi olan Cenk Tosun, kaleci Runarsson'dan sıyrılmaya çalışırken yerde kaldı ve maçın hakemi Yaşar Kemal Uğurlu penaltı noktasını gösterdi. 20'nci dakikada penaltıyı kullanan Cenk, topu filelerle buluşturdu: 1-0.

24. dakikada Candeias'ın sağdan ortasında, Ahmed Hassan'ın ceza sahası içinde yakın mesafeden yaptığı vuruşta kaleci Mert Günok gole izin vermedi.

36. dakikada Beşiktaş'ın attığı gol, VAR incelemesinin ardından iptal edildi. Mert Günok'un uzun pasında topla buluşan ve ceza sahasına giren Muleka, yapılan baskı üzerine meşin yuvarlağı Aboubakar ile buluşturdu. Kamerunlu oyuncunun ceza yayından yaptığı aşırtma vuruşta kaleci Runarsson'un müdahalesi yeterli olmadı ve top filelerle buluştu. VAR incelemesinde, pozisyonun başlangıcında Muleka'nın ofsaytta olduğu gerekçesiyle gol geçersiz sayıldı.

Beşiktaş, müsabakanın ilk yarısını 1-0 önde tamamladı.

50. dakikada Beşiktaş farkı 2'ye çıkardı. Gedson Fernandes'in ara pasıyla topla buluşan Cenk Tosun'un ceza sahası sol çaprazından çıkardığı sert şutta, meşin yuvarlak üst direğe çarparak filelerle buluştu: 2-0.

59. dakikada siyah-beyazlı takım üçüncü golü buldu. Kaleci Runarsson'un pasında topla buluşan Doumbia'nın yapılan ön alan baskısı üzerine hatası sonucunda araya giren Dele Alli meşin yuvarlağın sahibi oldu. Dele Alli'nin ceza sahası sol çaprazından yaptığı vuruşta top önce Runarsson'a sonra da direğe çarparak ağlara yöneldi. Kale çizgisi üzerinde Fer'in müdahalesi yeterli olmadı ve meşin yuvarlak ağlara gitti: 3-0.

69. dakikada Corendon Alanyaspor'un kazandığı penaltı, yapılan VAR incelemesinin ardından iptal edildi. Ceza sahası içinde Masuaku ile girdiği ikili mücadelede Candeias'ın yerde kalması üzerine maçın hakemi Yaşar Kemal Uğurlu penaltı kararı verdi. VAR hakemlerinin uyarısı üzerine pozisyonu saha kenarındaki ekrandan izleyen hakem Uğurlu, penaltı kararından vazgeçti. Yaşar Kemal Uğurlu, ayrıca Masuaku'ya gösterdiği sarı kartı da iptal etti.

79. dakikada Oğuz Aydın'ın ceza sahası içinde soldan ortasında Zinedine Ferhat'ın penaltı noktası civarından uygun durumda yaptığı vuruşta meşin yuvarlak auta gitti.

84. dakikada Necip Uysal'ın ceza yayının sağından yaptığı sert vuruşta meşin yuvarlak direkten döndü.

90+1. dakikada N'Koudou'nun ceza sahasının solundan pasında Kerem Atakan Kesgin'in altıpasın gerisinden yaptığı vuruşta kaleci Runarsson gole izin vermedi.

Beşiktaş, karşılaşmadan 3-0 galip ayrıldı.

Beşiktaş üst üste 5. galibiyetini aldı

Cenk Tosun (2) ve Dele Alli'nin golleriyle puanını 38'e yükselten siyah-beyazlı ekip, ligde üst üste 5. galibiyetini alarak serisini devam ettirdi.

Teknik direktör Şenol Güneş'in göreve gelmesinin ardından 8 lig maçına çıkan siyah-beyazlı ekip, bu süreçte 6 galibiyet, 1'er yenilgi ve beraberlik yaşadı.

Cenk Tosun gollerine devam ediyor

Şenol Güneş'in göreve gelmesinin ardından 11 kişilik kadroda yer bulmaya başlayan ve golleriyle adından söz ettiren Cenk Tosun, Corendon Alanyaspor'u da boş geçmedi.

Cenk Tosun, attığı iki golle Beşiktaş'ın galibiyetinde rol oynadı ve bu sezon ligdeki gol sayısını 8'e yükseltti.

Karşılaşmanın 18. dakikasında kaleci Runarsson'un Cenk Tosun'a müdahalesinin ardından hakem, penaltı noktasını gösterdi. Cenk Tosun, kazanılan penaltıyı gole çevirdi ve takımını 1-0 öne geçirdi. Cenk, 50. dakikada ise kendisinin ve takımının ikinci golünü kaydetti.

Güneş'ten önce tek golünü 10. haftadaki Trabzonspor maçında atan 31 yaşındaki futbolcu, Güneş sonrası HangiKredi Ümraniyespor (2), Galatasaray, Kasımpaşa, Arabam.com Konyaspor ve Corendon Alanyaspor (2) karşılaşmalarında gol sevinci yaşadı.

Ziraat Türkiye Kupası'nda da Şanlıurfaspor (2) ve MKE Ankaragücü maçlarını boş geçmeyen Cenk, toplamda 11 gole ulaştı.

Cenk Tosun, iç sahada attığı gollerle Vodafone Park'ta en fazla gol atan Beşiktaşlı futbolcu oldu. Siyah-beyazlı oyuncu, Dolmabahçe'deki gol sayısını 24'e yükseltti.

Aboubakar, VAR'a takıldı

Beşiktaş'ın yeni golcüsü Vincent Aboubakar'ın 677 gün sonra sahne aldığı Vodafone Park'ta yaşadığı gol sevinci kısa sürdü.

Maçın 36. dakikasında kaleci Mert Günok'un gönderdiği uzun topla ceza sahasına giren Muleka'nın pasıyla ceza sahası dışından şık bir aşırtma vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderen Aboubakar'ın golü, VAR incelemesinin ardından ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.

Dele Alli golü hatırladı

Beşiktaş'ın bu sezon kiralık olarak kadrosuna kattığı Dele Alli, haftalar sonra siyah-beyazlı formayla gol sevinci yaşadı.

Ligin 4. haftasında Demir Grup Sivasspor ile oynanan mücadelede ilk kez siyah-beyazlı formayı giyen Dele Alli, 5. haftada MKE Ankaragücü ile deplasmanda oynanan karşılaşmada ilk golünü kaydetmişti.

Daha sonra sakatlık ve teknik adam tercihiyle 6 maçta görev yapamayan Dele Alli, 6 karşılaşma sonra 11 kişilik kadroda yer bulduğu müsabakada takımının üçüncü, kendisinin de Beşiktaş formasıyla ikinci golünü attı.

Daha önceki maçlarda oyundan çıkarken ıslıklanarak protesto edilen Dele Alli, 85. dakikada yerini Kerim Atakan Kesgin'e bırakırken siyah-beyazlı taraftarların alkışını aldı.

Alanyaspor'un penaltısı VAR'dan döndü

Karşılaşmanın 69. dakikasında Alanyaspor penaltı kazandı.

Ceza sahası içinde Masuaku ile Candeias arasında yaşanan pozisyon sonrası hakem Yaşar Kemal Uğurlu penaltı noktasını gösterirken, Masuaku'ya da sarı kart verdi.

Daha sonra VAR merkezinden yapılan uyarı sonrası Yaşar Kemal Uğurlu pozisyonu monitörden izleyerek penaltı kararını ve sarı kartı iptal etti.

Mert Günok kalesinde devleşti

Şenol Güneş'in göreve gelmesinin ardından kaleyi Ersin Destanoğlu'ndan alan Mert Günok, yaptığı kurtarışlarla takımının galibiyetinde önemli rol oynadı.

Alanyaspor'un yakaladığı net pozisyonlarda kalesini gole kapatan Mert Günok, Yukatel Kayserispor maçından sonra Alanyaspor mücadelesinde de gol yemedi.