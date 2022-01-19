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Beşiktaş, Önder Karaveli ile yükseliyor

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında VavaCars Fatih Karagümrük'ü 1-0 mağlup etti.

Spor 19.01.2022, 07:54 19.01.2022, 08:02
Beşiktaş, Önder Karaveli ile yükseliyor

Rakibi karşısında ilk yarıda penaltıdan bulduğu golle 1-0 öne geçen siyah-beyazlı takım, ikinci yarıda Michy Batshuayi ve Cyle Larin ile bulduğu pozisyonları değerlendiremedi.

Fatih Karagümrük'ün baskısında gol izni vermeyen Beşiktaş, sahadan 1-0'lık galibiyetle ayrıldı.

Siyah-beyazlı takım, teknik direktör Önder Karaveli yönetiminde üst üste ikinci galibiyetini elde etti.

Ligde 10. galibiyetini alan Beşiktaş puanını 35'e çıkardı.

Deplasmanda 8 maç sonra kazandı

Bu sezon deplasmanda istediği sonuçları alamayan Beşiktaş, dış sahada 8 maç sonra kazandı.

Siyah-beyazlı ekip, deplasmandaki ilk ve tek galibiyetini 5. haftada Fraport TAV Antalyaspor'u 3-2 yenerek aldı.

Sezonun ilk iki dış saha maçında Gaziantep FK ile 0-0 berabere kalan Beşiktaş, Antalyaspor galibiyetin sonrası çıktığı 8 maçta 3 beraberlik ve 5 yenilgi yaşadı.

Beşiktaş, Fatih Karagümrük'ü 1-0 yenerek deplasmandaki bu şansızlığını kırdı.

Üst üste ikinci kez gol yemedi

Bu sezon savunmada sıkıntılar yaşayan Beşiktaş, üst üste ikinci kez kalesini gole kapadı.

Sezonun ilk 4 maçında gol yemeyen siyah-beyazlı takım, 16 maçta rakiplerine engel olamadı.

Geçen hafta Gaziantep FK'ye gol izni vermeyen Beşiktaş, Fatih Karagümrük maçını da gol yemeden tamamladı.

15 maç sonra üst üste kazandı

Beşiktaş, uzun bir aranın ardından üst üste galibiyet sevinci yaşadı.

Ligin 3, 4 ve 5. haftalarını galibiyetle tamamlayan siyah-beyazlı ekip, sonraki haftalarda inişli çıkışlı grafik sergiledi.

Geçen hafta Gaziantep FK'yi 1-0 mağlup eden Beşiktaş, Fatih Karagümrük'ü de mağlup ederek uzun bir aradan sonra üst üste maç kazanmayı başardı.

Batshuayi gol serisi yakaladı

Beşiktaş'ı penaltı atışından 1-0 öne geçiren Michy Batshuayi, ligde üst üste üçüncü kez fileleri havalandırdı.

Sezon başından beri ortaya koyduğu performansla eleştirilen Batshuayi, Çaykur Rizespor ve Gaziantep FK maçlarının ardından Fatih Karagümrük karşısında da golünü attı. Batshuayi bu üç golün ikisini penaltıdan buldu.

Batshuayi, Süper Lig'de gol sayısını ise 9'a çıkardı.

Fatih Karagümrük'de düşüş sürüyor

Beşiktaş'a 1-0 yenilen Fatih Karagümrük, son 5 maçta istediğini alamadı.

Son 5 maçta sadece Çaykur Rizespor'u yenen Fatih Karagümrük, söz konusu dönemde ikişer beraberlik ve yenilgiyle sahadan ayrıldı.

Ligde 9. yenilgisini alan Fatih Karagümrük, 30 puanda kaldı.

Volkan Demirel'e kırmızı kart

Fatih Karagümrük Teknik Sorumlusu Volkan Demirel, maçın uzatma dakikalarında kırmızı kart gördü.

Mücadelenin 29. dakikasında sert tepkisi nedeniyle sarı kart gören Demirel, uzatma dakikalarında takımının penaltı beklediği pozisyonda tepkisiyle ikinci sarı kartını gördü ve kalan sürede takımının başında yer alamadı.

#beşiktaş #Önder Karaveli
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