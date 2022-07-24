Beşiktaş, N'Koudou'yu gönderip Phillippe Keny'i almak istiyor
Beşiktaş, N’Koudou ile sözleşme fesih görüşmeleri yapıyor. Sözleşme feshedilirse siyah beyazlılar, Bandırmaspor'dan Phillippe Keny’i renklerine bağlayacak.
Spor 24.07.2022, 20:40
Transfer döneminin hızlı takımlarından Beşiktaş, Bandırmaspor'un Senegalli golcüsü Phillippe Keny’i kadrosuna katmaya yakın.
Beşiktaş bir süredir Kevin N'Koudou ile sözleşme fesih görüşmeleri yapıyor. N'Koudou'nun sözleşmesi feshedilirse siyah beyazlılar, Bandırmaspor'un 23 yaşındaki golcüsü Phillippe Keny’i transfer edecek.
Hem N'Koudou hem de Phillippe Keny'nin transferi için görüşmeler sürüyor.
Keny geçen sezon Spor Toto 1.Lig'de 36 maçta 14 gol atıp 7 de asist yapmıştı.
Beşiktaş transfer döneminde şimdiye kadar Gedson Fernandes, Jackson Muleka, Romain Sais, Cenk Tosun, Wout Weghorst ve Emrecan Uzunhan gibi isimleri kadrosuna kattı.
Kaynak: TRT Spor
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