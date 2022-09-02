Beşiktaş'la UEFA arasında anlaşma imzalandı

Kulüpten KAP'a yapılan açıklamada ''Şirketimiz hakkında yürütülen UEFA Finansal Fair Play Kriterleri; denk hesap durumu inceleme süreci sona ermiş olup, Şirketimiz ile UEFA Kulüp Finansal Kontrol Kurulu arasında Yapılandırma Anlaşması (Settlement Agreement) imzalanmıştır." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: TRT Spor