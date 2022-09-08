Beşiktaş'la Fenerbahçe arasındaki Tayyip Talha yarışını Beşiktaş kazandı

Genç oyuncu için Beşiktaş ve Fenerbahçe devredeydi. Gün içerisinde Fenerbahçe bir adım öndeydi ancak akşam saatlerinde Beşiktaş transferi bitirdi.

Adana Demirspor Başkanı Murat Sancaklı da oyuncunun Beşiktaş'a transfer olduğunu açıkladı.

Sancaklı, Tayyip Talha'nın Fenerbahçe'ye transferinin iptal olmasıyla ilgili de konuştu.

"Serdar Dursun, Adana'ya gelmek istemedi. Bu transfer bu yüzden yattı. Ne Fenerbahçe, ne Beşiktaş'a zam yapmadım. İstediğim ücret hiç artmadı. Beşiktaş daha fazla verdiği için kabul etmedim. Serdar Dursun gelmeyi kabul etseydi Tayyip Talha, Fenerbahçe'ye gidecekti."

Kaynak: TRT Spor