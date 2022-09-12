Beşiktaş, kendi sahasında kaybetti: 0-1

11. dakikada soldan Salih Uçan'ın kullandığı kornerde Necip Uysal'ın kafa vuruşunda Mahmut Tekdemir kale önünde topu uzaklaştırdı.

12. dakikada Salih Uçan'ın ceza sahası dışı sol çaprazından sert şutunu kaleci çıkardı.

18. dakikada sol taraftan kullanılan kornerde ceza yayı üzerine gelen topa Gedson gelişine vurdu, meşin yuvarlak direğin yanından auta gitti.

38. dakikada Lima'nın ceza sahası dışından şutunda top yandan auta çıktı.

40. dakikada Muleka'nın sağdan arka direğe gönderdiği topla buluşan N'Koudou çaprazdan şutunu çekti, Duarte son anda topa ayak uzatarak olası golü önledi.

67. dakikada Saiss'in kendi yarı sahasından uzun pasında sağ kanatta topla buluşan Redmond, ceza sahasına girdikten sonra çaprazdan şutunu çekti, meşin yuvarlak yan ağlarda kaldı.

71. dakikada Medipol Başakşehir öne geçti. Kenny'nin pasında topla buluşan Traore, ceza sahasına girdikten sonra sol ayağıyla köşeye yaptığı düzgün vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 0-1.

82. dakikada Beşiktaş beraberlik golüne yaklaştı. Cenk Tosun'un soldan ortasında Weghorst'un ceza sahasında kafayla kaleye göndermek istediği top, yere çarparak N'Koudou'nun önüne düştü. Bu oyuncunun yakın mesafeden şutunda meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

Kalan bölümde Beşiktaş yakaladığı pozisyonları değerlendiremedi ve Medipol Başakşehir karşılaşmadan 1-0 galip ayrıldı.

Medipol Başakşehir, rakibinin ligdeki 5 maçlık yenilmezlik serisine son verdi

Vodafone Park'ta ilk yarısı golsüz eşitlikle sona eren mücadelede turuncu-lacivertli ekibin galibiyet golü yeni transferi Bertrand Traore'den geldi.

Bir maçı eksik Medipol Başakşehir, oynadığı 5 maç sonunda 4 galibiyet ve 1 beraberlikle puanını 13'e yükseltti ve aynı puana sahip Beşiktaş ve Galatasaray'ı averajla geride bırakarak ikinci sıraya yükseldi.

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde oynadığı 7 maçı da kaybetmeyen turuncu-lacivertliler, bu sezon oynadığı 12. resmi maçta yenilgi yüzü görmedi.

Medipol Başakşehir kalesini yine gole kapattı

Turuncu-lacivertli ekip bu sezon ligde oynadığı 5. maçta da kalesini gole kapattı.

Ligin ilk maçında sahasında Kasımpaşa'yı 4-0 mağlup eden Medipol Başakşehir, ikinci haftada Arabam.com Konyaspor ile golsüz berabere kaldı. Yukatel Kayserispor ve Corendon Alanyaspor'u 2-0'lık sonuçlarla geçen turuncu-lacivertli ekip Beşiktaş'ı da 1-0 mağlup etmeyi başardı.

Turuncu-lacivertli ekip, ligin 4. haftasını bay geçmişti.

Medipol Başakşehir'in 9 gol 9 farklı oyuncudan

Beş maçta kalesini gole kapatan Medipol Başakşehir'in bu sezon ligde attığı 9 gol 9 farklı oyuncudan geldi.

Turuncu-lacivertl takımın ligdeki gollerini Traore, Berkay Özcan, Danijel Aleksic, Deniz Türüç, Münir, Nacer Chadli, Patryk Szysz, Philippe Keny ve Serdar Gürler'den geldi.

Başakşehir, Beşiktaş karşısındaki üstünlüğünü korudu

Medipol Başakşehir, Beşiktaş ile rekabetinde galibiyet sayısındaki üstünlüğünü sürdürdü.

Rakibiyle tarihindeki 32. kez karşı karşıya gelen turuncu-lacivertli ekip, Beşiktaş karşısında 10. galibiyetini elde etti. Siyah-beyazlı ekibe karşı 8 yenilgisi bulunan Medipol Başakşehir, 14 kez de sahadan beraberlikle ayrıldı.

Beşiktaş, namağlup unvanını kaybetti

Spor Toto Süper Lig'in 6. haftasında Medipol Başakşehir'e Vodafone Park'ta 1-0 yenilen Beşiktaş, 5 maçlık yenilmezlik unvanını kaybetti.

Geride kalan 5 haftada 4 galibiyet, 1 beraberlik alan siyah-beyazlı ekip, Yukatel Kayserispor, VavaCars Fatih Karagümrük, Demir Grup Sivasspor ve MKE Ankaragücü maçlarını kazanırken, Aytemiz Alanysapor ile berabere kaldı ve 13 puan topladı.

Ismael kırmızı kart gördü

Beşiktaş, Medipol Başakşehir karşısında 3 puanın yanı sıra teknik direktör Valerien Ismael'i de kaybetti.

Halil Umut Meler'in bir kararı sonrasında hakeme tepki gösteren Ismael, sarı kart görmesinin ardından Meler'i alkışla protesto edince 88. dakikada ikinci sarı kartla kulübeden ihraç edildi. Karşılaşmanın kalan bölümünü Ismael'in yardımcısı Adam David Murray siyah-beyazlı takımı idare etti.

Yeni transferler Beşiktaş'ta siftah yaptı

Siyah-beyazlı takımın bu sezonki transferleri arasında yer alan Nathan Redmond, Tayyip Talha Sanuç ve Tayfur Bingöl, Beşiktaş formasıyla ilk maçlarını oynadı.

Karşılaşmaya yedek başlayan iki oyuncudan Redmond, 57. dakikada oyuna girerken, Tayyip Talha 74. dakikada Necip Uysal'ın, Tayfur Bingöl ise Berkay Vardar'ın yerine mücadeleye dahil olarak siyah-beyazlı formayla siftah yaptılar.

Necip Uysal'a hem destek hem protesto

Medipol Başakşehir'in Traore ile attığı golde kaptırdığı topla turuncu-lacivertli takımın atağa çıkmasına sebep olan Necip Uysal oyundan çıkarken siyah-beyazlı taraftarlar ikiye bölündü. 74. dakikada yerini Tayyip Talha Sanuç'a bırakan Necip Uysal oyundan çıkarken Beşiktaşlı taraftarların bir kısmı tecrübeli oyuncuyu ıslıkla protesto ederken bir kısmı alkışla destek verdi. Siyah-beyazlı futbolcuyu kulübede ilk teselli eden isim ise teknik direktör Valerien Ismael oldu.

Yönetime protesto

Beşiktaşlı taraftarlar maçın sona ermesinin ardından siyah-beyazlı yönetimi protesto etti.

Siyah-beyazlılar, bir müddet "Yönetim uyuma Beşiktaş'a sahip çık" şeklinde tezahürat yaptı.