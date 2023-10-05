Beşiktaş, kendi evinde yenildi

Beşiktaş, UEFA Avrupa Konferans Ligi D Grubu 2. hafta maçında sahasında konuk ettiği İsviçre ekiplerinden Lugano'ya 3-2 mağlup oldu.

Beşiktaş, UEFA Avrupa Konferans Ligi D Grubu ikinci haftasında İsviçre temsilcisi Lugano'yu konuk etti.

Karşılaşmada siyah-beyazlılar, Lugano'ya 3-2 yenildi.

Maçta Beşiktaş'ın golleri, dakika 38 ve 52'de Vincent Aboubakar'dan geldi.

Rakip takımın golleri ise, dakika 81'de Ignacio Aliseda, 86'da Shkelqim Vladi ve 90'da Eric Bailly (KK) kaydetti.

Bu sonuçla Beşiktaş, gruplarda 1 puanda kaldı.

MAÇTAN ÖNEMLİ DAKİKALAR

16. dakikada Lugano gole yaklaştı. Bislimi'nin ceza sahası içi sağından içeri çevirdiği topa Celar'ın penaltı noktasının hemen gerisinden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

36. dakikada Beşiktaş ilk şutunu attı. Ghezzal'ın ceza yayının gerisinden çıkardığı şutta kaleci Saipi topu kornere çeldi.

38. dakikada siyah-beyazlı takım öne geçti. Ghezzal'ın sağdan ortasında Aboubakar'ın penaltı noktasının yakınından uçarak yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu: 1-0.

Beşiktaş, müsabakanın ilk yarısını 1-0 önde bitirdi.

52. dakikada Aboubakar farkı ikiye çıkardı.

61. dakikada Valentin Rosier, ikinci satı karttan kırmızı kartla oyundan atıldı.

81. dakikada Aliseda farkı bire indiren golü kaydetti.

86' Vladi maçı beraberliğe getirdi.

90' Lugano, Bailly'nin kendi kalesine attığı gol ile maçı 3-2'ye getirdi.

Beşiktaş,Lugano'ya 3-2 mağlup oldu.

Beşiktaş'ta teknik direktör Şenol Güneş, Konyaspor maçının kadrosuna göre 4 değişiklik yaptı.

Konyaspor maçına 11'de başlayan Daniel Amartey'in yerine Eric Bailly'yi görevlendiren Güneş, Milot Rashica'yı kulübeye çekerek Rachid Ghezzal'ı, Jackson Muleka yerine Cenk Tosun'u görevlendirdi. Tecrübeli teknik adam, Bahtiyar Zaynutdinov'u yedek kulübesine alarak orta sahanın merkezinde Alex-Oxalade Chamberlain'e forma verdi.

Mert Günok'un yokluğunda Ersin Destanoğlu'na kaleyi teslim eden Şenol Güneş, savunma dörtlüsünü Valentin Rosier, Bailly, Omar Colley ve Arthur Masuaku'dan oluştururken, orta sahanın merkezinde Salih Uçan, Amir Hadziahmetovic ve Chamberlain'den kurdu. Güneş'in hücum hattı ise Ghezzal, Cenk Tosun ve Vincent Aboubakar'dan oluştu.

İSTİFA PROTESTOLARINA MÜZİKLİ MÜDAHALE

Beşiktaşlı taraftarların, başkan Ahmet Nur Çebi ve yönetimine yönelik istifa tezahüratları Lugano maçı öncesinde de devam etti.

Siyah-beyazlı taraftarlar, takımların ısındığı sırada yönetim aleyhine istifa tezahüratları yaparken, stat hoparlöründen yüksek sesli müzik yayını yapıldı.

CHAMBERLAİN, CENK VE GHEZZAL BİR MAÇLIK ARANIN ARDINDAN YENİDEN KADRODA

Güneş, Alex Oxlade-Chamberlain, Cenk Tosun ve Rachid Ghezzal'a bir maçlık aranın ardından Lugano karşısında yeniden ilk 11'de görev verdi.

Üç futbolcu son olarak Adana Demirspor'a 4-2 kaybedilen karşılaşmada sahaya ilk çıkan kadroda yer almıştı. Siyah-beyazlı üç oyuncu Konyaspor maçında da oyuna sonradan girerek görev yapmıştı.