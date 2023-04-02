Beşiktaş, Kadıköy'de tarih yazdı

Beşiktaş, Kadıköy'de 1-0 geriye düştüğü ve 10 kişi kaldığı derbide Fenerbahçe'yi 4-1'lik skorla mağlup etti.

Süper Lig’in 27. haftası dev bir karşılaşmaya sahne oldu. Jorge Jesus yönetimindeki Fenerbahçe ile Şenol Güneş’in ekibi Beşiktaş, hakem Halil Umut Meler yönetiminde Şükrü Saracoğlu Stadyumu’nda karşı karşıya geldi.

Mücadele Beşiktaş'ın 4-2'lik üstünlüğüyle sona erdi. Siyah-beyazlılar, 10 kişi kaldığı ve geriye düştüğü maçta 3 puanı 4 golle aldı.

Fenerbahçe, 41. dakikada Enner Valencia'nın penaltı golüyle öne geçti ve ilk yarıyı 1-0 önde kapattı.

50. dakikada Enner Valencia, Welinton'un müdahalesiyle yerde kaldı. 10. dakikada sakatlanan Tayyip Talha'nın yerine oyuna giren Welinton, 28 ve 50. dakikalarda gördüğü iki sarı kartla Beşiktaş'ı 10 kişi bıraktı.

Beşiktaş, daha önce kariyerinde Fenerbahçe'ye golü olmayan Cenk Tosun'un 58 ve 62. dakikalarda attığı gollerle öne geçti.

Devre arasında oyuna giren ve ilk 2 golün asistini yapan Nathan Redmond, 76. dakikada ceza sahası dışından attığı golle skoru 3-1'e getirdi.

Vincent Aboubakar, 90+1. dakikada attığı golle farkı 3'e çıkardı.

İrfan Can Kahveci, 90+5. dakikada skoru belirledi.

Süper Lig’de üst üste 4. maçını de kazanan Beşiktaş 52 puana yükselirken, Fenerbahçe ligde 7 maç aranın ardından mağlup oldu ve 54 puanda kaldı.

Gelecek hafta Fenerbahçe, deplasmanda Fatih Karagümrük ile karşılaşacak. Beşiktaş ise evinde Giresunspor’u konuk edecek.

Fenerbahçe'nin gollerini penaltıdan Valencia ve İrfan Can attı. Beşiktaş'ta Cenk Tosun beraberlik ve takımını öne geçiren golü attı. Diğer goller Redmond ve Aboubakar'dan geldi.

Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında Beşiktaş, Fenerbahçe'yi Kadıköy'de 4-2'lik skorla mağlup etti.

FENERBAHÇE ÖNE GEÇTİ

Fenerbahçe maçta 41'de Valencia'nın penaltı golüyle maçta öne geçti. İlk yarı 1-0 tamamlandı.

BEŞİKTAŞ 10 KİŞİ KALDI

Beşiktaş'ta Welinton 51'de kırmızı gördü. Valencia penaltıyı kaçırdı. Maçta senaryo değişti.

Beşiktaş 58'de Cenk'le beraberlik golünü buldu. 62'de Cenk takımını öne geçirdi.

75'te Redmond çok şık golle Beşiktaş'ı 3-1 öne geçirdi. 90+'de Aboubakar skoru 4-1'e getirdi.

Fenerbahçe, 90+5'te İrfan Can Kahveci'nin golüyle skoru 4-2'ye getirdi ama yeterli olmadı.