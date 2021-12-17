Beşiktaş'ın yeni hocası geliyor

Beşiktaş'ta Bruno Pinheiro dönemi resmen başlıyor. Beşiktaş İkinci Başkanı Adnan Dalgakıran, yaptığı açıklamada Portekizli teknik adam Bruno Pinheiro'nun yakın zamanda İstanbul'a geleceğini açıkladı.

Sergen Yalçın ile yollarını ayıran ve Kayserispor maçına altyapı antrenörü Önder Karaveli ile çıkan Beşiktaş, Fenerbahçe derbisine de Önder Hoca ile çıkma kararı aldı. Teknik direktör arayışlarına ara vermeden devam eden Siyah Beyazlılar, Portekizli teknik adam Bruno Pinheiro'da karar kıldı ve Pinheiro ile prensip anlaşmasına vardı.

BRUNO PINHEIRO KİMDİR?

Geçtiğimiz sezon Estoril'i Portekiz'in 1. Ligi'ne çıkaran Bruno Pinheiro, antrenörlük kariyerine 2006 yılında Benfica'nın altyapısında başladı. Ardından 2009-12 yılları arasında Belenenses'in U17 takımını 2012-13'te ise U19 takımını çalıştırdı.

Portekiz'den ayrılıp kısa süreli akademide görev alan Pinheiro, 1'er yıl Katar U19 ve U20 milli takımlarını çalıştırdı. 2019'da Eupen'de yardımcı antrenörlük yaptıktan sonra 2020'de Estoril'in başına geçti.

Ofansif futbolu benimseyen 45 yaşındaki çalıştırıcı, sahada genellikle 4-3-3 dizilişini tercih ediyor.

Kaynak: Akşam