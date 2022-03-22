Beşiktaş'ın yeni hocası belli oldu
Beşiktaş, 46 yaşındaki Fransız teknik direktör Valerien Ismael ile 1+1 yıllığına anlaştı.
Spor 22.03.2022, 18:03
Beşiktaş, teknik direktör Valerien İsmael ile prensip anlaşmasına vardı.
46 yaşındaki teknik adam, resmi işlemler tamamlandıktan sonra İstanbul'a davet edilecek.
Fransız teknik adamla 1+1 yıllık sözleşme imzalanacak.
Futbolu bıraktığı Hannover'da teknik ekip ve yöneticilik pozisyonlarında görev alan Ismael, 2011 yılında Hannover'ın 2. takımında teknik direktörlük yapmaya başladı. 46 yaşındaki isim Almanya'daki tecrübelerinden sonra 2020'de Barnsley ile İngiltere futboluna adım attı. Son olarak Championship'te West Bromwich Albion'ın başına geçen Ismael, burada alınan kötü sonuçlardan sonra görevinin 7. ayında görevinden ayrıldı.
Kaynak: Haber7
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