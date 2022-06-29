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Beşiktaş'ın transferini açıkladı: "Kampa yetişir"

Stoper transferi için çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ın listesinin ilk sırasında Daniel Amartey olduğu bildirildi. Golcü oyuncu Cenk Tosun'un ise siyah-beyazlıların Avusturya kampına yetişeceği öğrenildi.

Spor 29.06.2022, 19:18
Beşiktaş'ın transferini açıkladı: "Kampa yetişir"

Şu ana kadar Romain Saiss ve Gedson Fernandes'e imzayı attıran Beşiktaş'ta transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Siyah-beyazlı takıma yakınlığıyla bilinen muhabir Serdar Sarıdağ, kulüpteki son gelişmeleri aktardı.

İşte Sarıdağ'ın Skorer'de yer alan o açıklamaları:

"Weghorts yüzde 95, Muleka yüzde 85"

"Jackson Muleka, Beşiktaş'la zaten görüşüyor. Kulüplerin protokol imzalaması gerekiyor. Beşiktaş'a yakın. Weghorts yüzde 95, Muleka yüzde 85 Beşiktaş'a transfer oldu. Beşiktaş, Muleka ile çoktan bağlantı kurdu. Devre arasında bu yana görüşmeler sürüyor"

"Atınç gündemde yok"

"Atınç Nukan'ı kulübe sordum, 'Hayır' dediler. Atınç'tan önce kendi altyapısından yetişen oyunculara şans verir Beşiktaş."

"Rıdvan kalırsa, Tayfur transferi yatar"

"Rıdvan Yılmaz işi bozulabilir. Beşiktaş, Eintracht Frankfurt'tan paranın büyük kısmını peşin istiyor. Rıdvan Frankfurt'a gitmezse Torino veya birkaç kulüp devreye girer. Eğer kalırsa, Tayfur Bingöl transferi yatar. Yazılanlar gibi 2 milyon euro bonservisi varsa Tayfur Bingöl transferi gerçekleşmez."

"Güven kalırsa şaşırırım"

"Güven Yalçın, Serie B'ye düşen Genoa'ya transfer olursa bir daha onunla futbol konuşmam. Güven bu saatten sonra Beşiktaş'ta devam ederse çok şaşırırım."

"Teixeira ve Nkoudou ile yollar ayrılabilir"

"Alex Teixeira'ya Arap coğrafyasından teklifler olduğunu biliyoruz. Beşiktaş yollarını ayırmak istiyor. Kötü veya formsuz oyuncu oluşundan değil. Aldığı yıllık ücretin yüksek olmasından dolayı. Beşiktaş o parayı ödeyecek durumda değil. Alex, yeteri kadar katkı sağlayamadığı için üzgün. Nkoudou ile yolların ayrılma ihtimali de yüksek. Kampta fikir değişebilir. Valerien Ismael 'Kalsın' diyebilir. Bütçeyi zorluyor."

"Daniel Amartey listenin ilk sırasında"

"Welinton-Montero ikilisinden birisinin de gitmesine şaşırmam. Kampa bağlı. Stoper transfer edilirse, Leicester City'den Daniel Amartey listenin ilk sırasında. Sağ bek de oynayabildiği için tercih edilebilecek bir oyuncu."

1.86 boyundaki Daniel Amartey, sağ ayağını kullanıyor.

"Ersin'e Beşiktaş'ta devam edebilir"

"Ersin Destanoğlu'na teklif yok, daha erken. Rıdvan Yılmaz kadar somut değil. Ersin önümüzdeki sezon Beşiktaş'ta devam edebilir."

"Hoca Salih'e güveniyor"

"Valerien Ismael, Salih Uçan'ı kazanmak istiyor. Onun yeteneklerine güveniyor. Onu başarabilirse önemli bir transfer gibi etki yapar."

"Ozan Kabak'a ilgi yok"

"Beşiktaş'ın Ozan Kabak'a ilgisi yok. İleride gündeme gelirse bilemem. Şu an için bir girişim olmadığını biliyoruz."

"Cenk Avusturya kampına yetişir"

"Beşiktaş, Avusturya'da 3 tane hazırlık maçı oynayacak. Seyircili mi yoksa seyircisiz mi olur bilmiyorum. Cenk Tosun, Avusturya kampına yetişir. Weghorst kadar Beşiktaş'a yakın. Beşiktaş'a katkı sağlar. Ayrıca Türk oyuncu avantajı var. Çift santrfor da oynar, kenarda da oynar. Para pazarlığı yok. Performansa dayalı kontrat üzerinde çalışılıyor. Everton'dan golcü alıyorsun. İlk 11'de oynar."

#Daniel Amartey
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