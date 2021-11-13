Beşiktaş'ın Talisca planı hazır

Ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek için çalışma başlatan Siyah-Beyazlılar, 12 haftanın sonunda zirveyle olan farkın 10’a çıkması sonrasında planlamasını güncellemişti. Hücum hattında yaşanan bitiricilik sorunu sebebiyle ileri bölgeyi güçlendirme planı yapan Kara Kartal, 2016-18 yılları arasında takımda kiralık olarak forma giyen Anderson Talisca’yı tekrar gözüne kestirdi. Beşiktaş ’ta yaşadığı şampiyonluğun ardından Çin Ligi ekiplerinden Guangzhou Evergrande’a 25 milyon Euro karşılığında transfer olan Sambacı, sezon başında ise 8 milyon Euro bedelle Suudi Arabistan ekibi Al Nasrr’ın yolunu tuttu. Yeni kulübünün en önemli yıldızı konumunda bulunan ve 9 maçta 5 gollük performans ortaya koyan başarılı oyuncu, Arap kulübünün ekonomik kriz yaşaması sonrasında Ocak’ta ayrılık kararı aldı ve Siyah-Beyazlılar’ın radarına girdi.

Kaynak: Fanatik