Beşiktaş'ın stadı Vodafone Park'ın adı değişiyor

Beşiktaş Jimnastik Kulübü, Kamuoyunu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı duyuruda, stat adı için Vodafone ile yapılan sözleşmenin yenilenmeyeceğini duyurdu.

Buna göre 2022-23 sezon sonu itibarıyla stadyumun adı değişecek.

"SÖZLEŞME YENİLENMEYECEK"

Beşiktaş'tan KAP'a yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Hakim ortağımız Beşiktaş Jimnastik Kulübü Derneği ve Şirketimiz ile Vodafone Telekomünikasyon A.Ş. arasında imzalanan 20.08.2013 tarihli Reklam Hakları, Forma ve Stadyum İsim Hakkı Sponsorluğu Sözleşmesi'nde Stadyum İsim Hakkı Sponsorluğu süresi; ilk UEFA ya da Süper Lig maçının oynandığı sezondan itibaren sekiz sezon boyunca yürülükte kalacağı (ilk dönem), bu dönemin sona ermesinden en az altı ay önce sözleşme taraflarından birinin diğer tarafa göndereceği bir ihtar ile feshedilmediği sürece sözleşmenin beş sezon için yenilenmiş sayılacağı (müteakip dönem) şeklinde düzenlenmiştir.