Beşiktaş'ın rakibi deplasmanda 3 attı

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Beşiktaş ile C Grubu'nda yer alan Borussia Dormund, Bundesliga’nın 13. haftasında Volkswagen Arena’da Wolfsburg’a konuk oldu.

Ev sahibi ekibin 2. dakikada Wout Weghorst’un golüyle 1-0 öne geçtiği karşılaşmada Emre Can, Borussia Dortmund’un kazandığı penaltıyı 35. dakikada gole çevirdi ve karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 berabere tamamlandı.

İkinci yarıda üstün bir oyun sergileyen Borussia Dortmund, 55. dakikada Donyell Malen ve 81. dakikada Erling Haaland ile iki gol daha buldu ve karşılaşmadan 3-1 galip ayrıldı.

Borussia Dortmund bu galibiyetle puanını 30’a çıkardı ve maç fazlasıyla liderliğe yükseldi. Wolfsburg ise 20 puanla 7. sırada yer alıyor.

Bundesliga'da çıktığı 50 maçta 50 gol atan Norveçli yıldız Haaland, 21 yaş 129 günle bu istatistiğe en az maçta ulaşan, en genç futbolcu oldu.

Bugün oynanan diğer karşılaşmalarda Köln sahasında Borussia Mönchengladbach’ı 4-1, Bochum sahasında Freiburg’u 2-1 ve Hoffenheim deplasmanda Greuther Fürth’u 6-3 yendi. Hertha Berlin-Augsburg maçı ise 1-1 berabere sonuçlandı.