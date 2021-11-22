Beşiktaş'ın rakibi 5'ledi
Hollanda Ligi Eredivisie'de Ajax, deplasmanda RKC Waalwijk'i 5-0 mağlup etti.
Spor 22.11.2021, 00:31
Ligin 13. haftasında, zirve mücadelesi veren Ajax, Mandemakers Stadı'nda RKC Waalwijk'e konuk oldu.
Karşılaşmayı baştan sona üstün götüren konuk ekip, 17. ve 83. dakikalarda Sebastien Haller, 42. ve 57. dakikalarda Steven Berghuis, 74. dakikada Jurrien Timber'ın ağları sarsmasıyla mücadeleden 5-0 galip ayrıldı.
Puanını 30'a çıkaran Ajax, ligde averaj farkıyla liderliğini sürdürdü. 11 puanlı RKC Waalwijk ise 15. sırada kaldı.
UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu'nun 5. haftasında Beşiktaş, 24 Kasım Çarşamba günü Ajax'ı konuk edecek.
Kaynak: AA
8
açık
Günün Anketi Tümü
Yerli veya yabancı aşılardan hangisini kullanmayı tercih ederdiniz?
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Trabzonspor
|12
|30
|2. Hatayspor
|13
|26
|3. Konyaspor
|13
|26
|4. Alanyaspor
|13
|24
|5. Fenerbahçe
|13
|23
|6. Karagümrük
|13
|22
|7. Başakşehir
|13
|21
|8. Galatasaray
|13
|21
|9. Beşiktaş
|13
|20
|10. Adana Demirspor
|13
|19
|11. Altay
|13
|16
|12. Gaziantep FK
|12
|15
|13. Kayserispor
|12
|15
|14. Antalyaspor
|13
|15
|15. Sivasspor
|13
|13
|16. Giresunspor
|13
|13
|17. Öznur Kablo Yeni Malatya
|13
|12
|18. Göztepe
|12
|9
|19. Kasımpaşa
|13
|9
|20. Rizespor
|13
|7
|Takımlar
|O
|P
|1. Ümraniye
|12
|27
|2. Ankaragücü
|13
|27
|3. Eyüpspor
|12
|26
|4. Bandırmaspor
|13
|25
|5. Erzurumspor
|12
|25
|6. Tuzlaspor
|12
|20
|7. Kocaelispor
|12
|20
|8. İstanbulspor
|12
|19
|9. Adanaspor
|13
|18
|10. Samsunspor
|11
|15
|11. Bursaspor
|12
|14
|12. Denizlispor
|12
|14
|13. Menemenspor
|12
|14
|14. Gençlerbirliği
|12
|14
|15. Boluspor
|12
|13
|16. Manisa FK
|13
|13
|17. Ankara Keçiörengücü
|12
|10
|18. Altınordu
|13
|10
|19. Balıkesirspor
|12
|6
|Takımlar
|O
|P
|1. Chelsea
|12
|29
|2. Man City
|12
|26
|3. Liverpool
|12
|25
|4. West Ham
|12
|23
|5. Arsenal
|12
|20
|6. Wolverhampton
|12
|19
|7. Tottenham
|12
|19
|8. M. United
|12
|17
|9. Brighton
|12
|17
|10. Crystal Palace
|12
|16
|11. Everton
|12
|15
|12. Leicester City
|12
|15
|13. Southampton
|12
|14
|14. Brentford
|12
|13
|15. Aston Villa
|12
|13
|16. Watford
|12
|13
|17. Leeds United
|12
|11
|18. Burnley
|12
|9
|19. Norwich City
|12
|8
|20. Newcastle
|12
|6
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|13
|30
|2. Sevilla
|13
|28
|3. Real Sociedad
|13
|28
|4. Atletico Madrid
|13
|26
|5. Real Betis
|14
|24
|6. Barcelona
|13
|20
|7. Rayo Vallecano
|13
|20
|8. Athletic Bilbao
|13
|19
|9. Osasuna
|14
|19
|10. Valencia
|13
|17
|11. Espanyol
|14
|17
|12. Villarreal
|13
|16
|13. Mallorca
|13
|15
|14. Deportivo Alaves
|13
|14
|15. Celta de Vigo
|14
|13
|16. Cádiz
|14
|12
|17. Granada
|13
|11
|18. Elche
|14
|11
|19. Getafe
|14
|9
|20. Levante
|14
|7