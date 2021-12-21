Beşiktaş'ın lideri Josef de Souza
Beşiktaş’ın, Fenerbahçe ile deplasmanda oynadığı derbide 2 gol atarak maça damga vuran Josef de Souza, performansı ve profesyonelliği ile öne çıkıyor. Brezilyalı orta saha oyuncusu, 5 maça daha çıkarsa sözleşmesi 1 sezon daha uzayacak.
Beşiktaş’ın geçtiğimiz sezon kadrosuna kattığı Josef de Souza, ortaya koyduğu performansla taraflı tarafsız herkesin büyük beğenisini kazanıyor.
32 yaşındaki oyuncu, geçtiğimiz sezon siyah-beyazlı takımın elde ettiği şampiyonluğa büyük katkı yaparken, bu sezon da bireysel performansıyla dikkat çekiyor.
Brezilyalı orta saha oyuncusu, son olarak önceki günkü Fenerbahçe derbisinde attığı 2 gol ve futboluyla maçın adamı oldu. Josef, saha dışında da takımın lideri gibi hareket ediyor.
İdmanlarda da çalışkan tavrını gösteren tecrübeli oyuncu, genç futbolcularla da yakından ilgilenerek gelişimlerine katkı sağlıyor.
Sözleşmesi uzayacak
Beşiktaş, Josef ile sezon başında yeni sözleşme yapmıştı. Buna göre deneyimli futbolcu, bu sezon 25 maçta forma giyerse, sözleşmesi uzayacak. Brezilyalı oyuncu, 5 maç daha forma giyerse gelecek sezon da siyah-beyazlı takımda olacak.
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