Beşiktaş'ın Kasımpaşa kamp kadrosu belli oldu
Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında yarın Kasımpaşa'ya konuk olacak Beşiktaş'ta kamp kadrosu açıklandı.
Spor 02.12.2021, 19:12
Siyah-beyazlı takımda sakatlıkları bulunan Mert Günok, Alex Teixeira ve Gökhan Töre ile kırmızı kart cezalısı Necip Uysal'ın yanı sıra Francisco Montero da kamp kadrosuna alınmadı.
Sol uyluk üst kısmında iltihaplanma tespit edilen Miralem Pjanic ise kamp kadrosuna dahil edildi.
Beşiktaş'ın Kasımpaşa maçı kamp kadrosunda yer alan oyuncular şunlar:
Ersin Destanoğlu, Emre Bilgin, Valentin Rosier, Rıdvan Yılmaz, Josef de Souza, Georges-Kevin N'Koudou, Salih Uçan, Michy Batshuayi, Oğuzhan Özyakup, Can Bozdoğan, Atiba Hutchinson, Mehmet Topal, Miralem Pjanic, Cyle Larin, Rachid Ghezzal, Welinton Souza, Domagoj Vida, Kenan Karaman, Serdar Saatçı, Güven Yalçın, Umut Meraş.
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