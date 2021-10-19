Beşiktaş'ın istediği milli yıldız Kaan Ayhan'dan Sassuolo'ya rest!

Siyah-beyazlılar, 8+3 kuralı nedeniyle Türk oyuncu sayısını artırmak için şimdiden kolları sıvadı. Yönetim, yaz transfer döneminde kadroya katmak için uğraş verdiği, ancak başaramadığı yıldız oyuncuyu tarnsfer etmek için girişimler başladı.

Beşiktaş sezon başında alamadığı Kaan Ayhan için yeniden girişimlere başlamıştı. Gurbetçi stoper, Sassuola'da istediği şansı bulmadı. Bunun üzerine Kaan harekete geçti.

KAAN AYHAN: OYNAMAYACAKSAM GİTMEK İSTİYORUM

Sezon başında başarılı oyuncu için satın alma opsiyonlu kiralama hamleleri, İtalyan kulübü tarafından kabul edilmemişti. Teknik direktör Alessio Dionisi ile görüşen Kaan Ayhan, 'Oynamayacaksam gitmek istiyorum' dedi.

TEKRAR GÜNDEMDE

Hem Türk olması hem de defansif anlamda birçok farklı mevkide oynayabilmesi nedeniyle milli stoperin ismi Beşiktaş'ta yeniden gündeme alındı. İtalya Serie A’da Sassuolo forması giyen Kaan’ın transferinin önemli bir avantaj sağlayabileceği düşünülüyor.

BABASI EYLÜL'DE BEŞİKTAŞ'LA GÖRÜŞTÜ

Daha önce yaptığı açıklamada "Sassuolo ile anlaşılırsa oğlum Türkiye'de oynamak ister" sözlerini sarf eden 26 yaşındaki oyuncunun babası Erol Ayhan'ın geçtiğimiz Eylül ayında İstanbul'a gelip Beşiktaşlı yöneticilerle görüştüğü ortaya çıktı.