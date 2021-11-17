Beşiktaş'ın idari ve mali genel kurulu 26 Aralık'ta
Beşiktaş Kulübünün 2020 yılı olağan idari ve mali genel kurulunun 26 Aralık'ta yapılacağı açıklandı.
Spor 17.11.2021, 18:42
Kulüp açıklamasına göre, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında uygulanan kurallar sebebiyle bugüne kadar gerçekleştirilemeyen 2020 yılı olağan idari ve mali genel kurul toplantısı 19 Aralık Pazar günü yapılacak.
Belirtilen tarihte çoğunluğun sağlanamaması halinde, ikinci ve son toplantı çoğunluğa bakılmaksızın 26 Aralık Pazar günü olacak.
Akatlar Spor ve Kültür Kompleksi'ndeki toplantıda 01.01.2020-31.12.2020 tarihleri arasında görev alan yönetim kurulunun idari ve mali bakımlardan ayrı ayrı ibrası oya sunulacak.
Toplantıda ayrıca basketbol faaliyetlerinin Beşiktaş Basketbol Yatırımları San. ve Tic. AŞ’ye devri de oylanacak.
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