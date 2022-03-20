Beşiktaş'ın hocası Valerien Ismael oluyor

Beşiktaş Fransız teknik direktör, Valerian Ismael ile anlaşma aşamasına geldi. Siyah beyazlılar, 46 yaşındaki teknik adam ile 2 yıllık sözleşme imzalamak istiyor.

Beşiktaş yönetimi, sürpriz bir ismi takımın başına getirmeye hazırlanıyor. Son olarak West Bromwich Albion’u çalıştıran Valerian Ismael ile anlaşma aşamasına gelindi. Serbest durumda olan Fransız teknik adam ile yapılan görüşmelerde olumlu ilerliyor. Yönetim kurulu, anlaşma sağlanması halinde Valerian Ismael’i 1 hafta içinde İstanbul’a davet edecek.

Fransız teknik adam ile 2 yıllık sözleşme imzalayacak siyah beyazlılar, Süper Lig’in 31. haftasında oynayacağı Trabzonspor maçına yeni teknik adamı ile çıkmayı planlıyor.

Kaynak: NTVSPOR