Beşiktaş'ın hedefi liderlik

Beşiktaş, Süper Lig’in 9. haftasında bugün Başakşehir’le karşılaşacak. Siyah-beyazlı takım, 8 maçta 5 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyetle 17 puan toplayarak sıralamada 3. konumda bulunuyor.

Ligde istediği sonuçları bir türlü alamayan ev sahibi Başakşehir ise 8 maçta 2 galibiyet ve 6 mağlubiyet alarak sadece 6 puan toplayarak 15. sırada yer aldı. Turuncu-lacivertli takım, Aykut Kocaman’la yollarını ayırarak teknik direktörlüğe Emre Belözoğlu’nu getirdi.

3. haftadan itibaren sakat futbolcuları her maç artan ve Ajax deplasmanının son çeyreğini altyapıdan 2 stoperle tamamlayan Beşiktaş, milli arada bir çok futbolcunun iyileşmesiyle yeniden tamama yakın bir kadroya sahip oldu.

Sergen Yalçın cezalı

Siyah-beyazlı takımda Kovid-19’u atlatan Montero, sakatlıkları geçen Larin, Atiba, Ghezzal ve Welinton oynayacak duruma gelirken, parmağından ameliyat olan Kenan Karaman, takımdan ayrı çalışan N’Koudou, Pjanic, Mehmet Topal ile N’Sakala maç kadrosuna alınmadı.

Beşiktaş kazanır, pazar günkü Trabzonspor- Fenerbahçe derbisi de berabere biterse, liderlik koltuğu siyah-beyazlıların olacak.

Sivasspor maçında gördüğü kırmızı kart nedeniyle 1 maç ceza alan Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Başakşehir maçında kulübeyi yardımcısı Murat Şahin’e bırakacak.