Beşiktaş'ın gönlündeki Portekizli hoca
Gelecek sene için teknik direktör arayışlarını sürdüren Beşiktaş için yeni bir isim daha ortaya atıldı. Portekiz basını siyah beyazlıların Ricardo Soares için harekete geçtiğini yazıyor.
Spor 24.02.2022, 21:00
Portekiz basınına göre Beşiktaş, Gil Vicente ile başarılı bir sezon geçiren teknik direktör Ricardo Soares için harekete geçti.
Beşiktaş'ta Teknik Direktör konusu ile ilgili haberler Avrupa kaynaklı olarak gelmeye devam ediyor.
Son olarak Portekiz basınından Record, konuya değinen bir haber yaptı. İddiaya göre Beşiktaş, Gil Vicente ile başarılı bir sezon geçiren teknik direktör Ricardo Soares için harekete geçti.
Haberde "Beşiktaş, Gil Vicente'nin teknik direktörü Ricardo Soares ile ilgileniyor. Yöneticiler, Soares ile görüşmek için Portekiz'e gidecek" denildi.
Gil Vicente, Portekiz Ligi'nde 23. hafta sonunda 5. sırada yer alıyor.
Kaynak: NTVSPOR
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