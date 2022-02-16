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Beşiktaş'ın golcüleri suskun

Beşiktaş'ta bu sezonun golcüleri Michy Batshuayi, Cyle Larin ve Güven Yalçın takımlarına katkı vermekte zorlanıyor.

Spor 16.02.2022, 14:05
Beşiktaş'ın golcüleri suskun

Ligde geride kalan 5 maçta sadece 4 gol atabilen siyah-beyazlı takımda Michy Batshuayi, Cyle Larin ve Güven Yalçın gole hasret kaldı.

Siyah-beyazlı formayla 9 gol atan Batshuayi son 3 maçı sessiz geçirdi. Sezon başından beri performansıyla eleştirilen Batshuayi, ligdeki son golünü 22. haftadaki VavaCars Fatih Karagümrük maçında penaltıdan attı.

Belçikalı santrfor Öznur Kablo Yeni Malatyaspor, Fraport TAV Antalyaspor ve Adana Demirspor karşılaşmalarında toplam 263 dakika sahada kalmasına rağmen takımına gol katkısı yapamadı.

Adana Demirspor karşısında bu sezon 4. kez sarı kart gören Batshuayi, cezası nedeniyle Altay maçında da forma giyemeyecek.

Larin 6 maçtır gol sevinci yaşayamadı

Beşiktaş adına ligde fileleri 6 kez havalandıran Larin ise görev aldığı son 5 maçta gol sevinci yaşayamadı.

Süper Lig'deki son golünü 18. haftada Göztepe ile oynanan karşılaşmada atan Larin, şans bulduğu İttifak Holding Konyaspor, Gaziantep FK, VavaCars Fatih Karagümrük, Fraport TAV Antalyaspor ve Adana Demirspor maçlarında sessiz kaldı.

Güven Yalçın golü unuttu

Batshuayi ve Larin'den sonra Beşiktaş'ın en golcü oyuncusu durumunda bulunan Güven Yalçın ise oynadığı son 9 karşılaşmada fileleri havalandırmayı başaramadı.

Ligin 16. haftasında Yukatel Kayserispor maçında gol sevinci yaşayan Güven; Fenerbahçe, Göztepe, İttifak Holding Konyaspor, Çaykur Rizespor, Gaziantep FK, VavaCars Fatih Karagümrük, Öznur Kablo Yeni Malatyaspor, Fraport TAV Antalyaspor ve Adana Demirspor maçlarında gol atamadı.

Siyah-beyazlı oyuncu, Batshuayi ve Larin'in sessiz kaldığı haftalarda istediği süreleri de alamadı. Güven Yalçın, son 9 maçta 248 dakika sahada kalabildi.

Gol ortalaması her hafta düşüyor

Batshuayi, Larin ve Güven'in golden uzak kalmaya başladığı Beşiktaş'ın son haftalardaki gol ortalaması da düştü.

Ligin 20. haftasına kadar 32 gol atan siyah-beyazlı ekip, son 5 maçta sadece 4 gol atabildi. 20. haftaya kadar 1,6 gol ortalamasıyla oynayan Beşiktaş'ın son 5 maçtaki oranı ise 0,8'de kaldı.

Tek teselli Alex

Siyah-beyazlı ekibin golcülerinin sessiz kaldığı dönemde formunu artıran isim Alex Teixeira oldu.

Uzun süre sahalardan uzak kaldıktan sonra Beşiktaş'a transfer olan ama ilk yarıda formsuz görüntü sergileyen Brezilyalı futbolcu, ikinci yarıya daha iyi başladı.

Sakatlığı nedeniyle 9 karşılaşmayı kaçıran Alex, 10 maçta iki gol attı. Yeni tip koronavirüs testi pozitif çıktığı için ikinci yarının ilk iki haftasındaki Çaykur Rizespor ve Gaziantep FK maçlarını kaçıran Alex, son 4 maçta fileleri iki kez havalandırdı.

VavaCars Fatih Karagümrük maçında sadece 2 dakika şans bulabilen Alex, Öznur Kablo Yeni Malatyaspor (1-1) ve Adana Demirspor (1-1) maçlarında takımının gollerini atan isim oldu.

Alex, Fraport TAV Antalyaspor ile 0-0 berabere kaldığı maçta ise 73 dakika görev aldı.

#Michy Batshuayi #Cyle Larin
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