Yeni sezon öncesi forvet hattını güçlendirmek isteyen Beşiktaş’ta bu bölgeye yönelik çalışmalar hız kesmeden devam ediyor. Listenin ilk sırasında yer alan ve İngiltere’nin Burnley takımında oynayan Wout Weghorst için hem kulübüyle hem de oyuncuyla prensipte anlaşan aradaki ufak detayları çözmeye çalışan siyah-beyazlıların 29 yaşındaki Hollandalı oyuncu için önümüzdeki hafta içinde açıklama yapması bekleniyor.

Cenk tamam; 3'üncü golcü aranıyor

Bunun yanında İngiltere’de Everton forması giyen Cenk Tosun’la da imza aşamasına gelindiği öğrenilirken, bonservisi Standart Liege’de bulunan Jackson Muleka ve Sporting’in golcü ismi Jovane Cabral için de pazarlıklar sürüyor.

Beşiktaş'ın forvete yeni alternatifi Strand Larsen

3 golcü transferi gerçekleştirmeyi planlayan Beşiktaş’ın alternatifli bir liste üzerinde çalıştığı kaydedilirken, gündeme gelen son isim ise Hollanda ekibi Groningen’de forma giyen Norveçli oyuncu Strand Larsen olduğu kaydedildi.

Başka takımlar da istiyor

Voetbal International’in haberine göre; Larsen için, İtalyan temsilcisi Bologna resmi bir teklif sundu. Beşiktaş ve Strasbourg da oyuncunun transferi için devreye girdi. Hollanda ekibi, 2024 Haziran’a kadar sözleşmesi ve 1 sezon da uzatma opsiyonu bulunan Larsen’i yeni sezonda da kadroda düşünüyor. Ancak; cazip bir teklif olursa satışa onay verilecek.

Trabzonspor da peşinde

Forvete ekstra bir takviye yapmak isteyen Trabzonspor'un da Strand Larsen'in peşinde olduğu öğrenildi. Şampiyonlar Ligi için güçlü bir kadro kurmak isteyen bordo-mavililer, kısa süre içerisinde bu transfer için resmi teklifini sunacak.

Norveçli golcü, geçen sezon 35 maçta 2526 dakika süre alırken 17 gol ve 2 asistle oynadı.