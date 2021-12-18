Beşiktaş'ın Fenerbahçe maçı kamp kadrosu açıklandı
Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında yarın deplasmanda Fenerbahçe ile karşılaşacak Beşiktaş'ta kamp kadrosu belli oldu.
Spor 18.12.2021, 20:59
Siyah-beyazlı ekipten yapılan açıklamaya göre, N'Koudou, Mert Günok, Alex Teixeira ve Kenan Karaman derbi kadrosunda yer almadı.
Beşiktaş'ın Fenerbahçe maçı kamp kadrosu şöyle:
Ersin Destanoğlu, Emre Bilgin, Valentin Rosier, Rıdvan Yılmaz, Francisco Montero, Josef de Souza, Salih Uçan, Michy Batshuayi, Oğuzhan Özyakup, Gökhan Töre, Can Bozdoğan, Atiba Hutchinson, Mehmet Topal, Miralem Pjanic, Cyle Larin, Rachid Ghezzal, Necip Uysal, Welinton, Domagoj Vida, Serdar Saatçı, Güven Yalçın, Umut Meraş.
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