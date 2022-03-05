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Beşiktaş'ın borcu açıklandı

Denetleme Kurulu Başkanı Feyyaz Tuncel, Beşiktaş'ın borcunu 4 milyar 579 milyon lira olarak açıkladı.

Spor 05.03.2022, 16:38
Beşiktaş'ın borcu açıklandı

Vodafone Park'ta gerçekleştirilen Beşiktaş Kulübü 2022 yılı 1. Olağan Divan Kurulu Toplantısı'nda Denetleme Kurulu Başkanı Feyyaz Tuncel, mali konularda üyeleri bilgilendirdi.

31 Aralık 2021 itibarıyla toplam borcun 423 milyon 254 bin 721 lirasının kulüp derneğine ait olduğunu vurgulayan Tuncel, Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret AŞ'nin borcunun ise 4 milyar 156 milyon 377 bin 373 lira olduğunu aktardı.

Siyah-beyazlı kulübün, kasım ayındaki toplantıda toplam borcunun 4 milyar 434 milyon 479 bin 748 lira olduğu açıklanmıştı.

Tevfik Yamantürk ağustos ayındaki seçimde tekrar aday 

Beşiktaş Kulübü Divan Kurulu Başkanı Tevfik Yamantürk de Divan Kurulu Toplantısı'nda ağustos ayında yapılacak divan kurulu başkanlık seçiminde aday olacağını söyledi.

Yamantürk, "Ağustos ayında yapılacak divan kurulu seçimlerinde eğer teveccüh gösterirseniz divan kurulu başkanlığına adayız. Eğer seçilirsek aklımızın, gücümüzün, bilgimizin yettiği kadar hizmet etmeye devam ederiz. Seçilmezsek de üzülmeyiz, darılmayız. Tribünde yerimizi alır maçları izlemeye devam ederiz." diye konuştu.

Siyah-beyazlı kulübün mayıs ayında yapılacak olağan genel kurulunda kongre üyesi Fuat Çimen'in de kulüp başkanlığına aday olduğunu kaydeden Yamantürk, "Mayıs ayında yapılacak seçimde Sayın Başkan aday olacağını söyledi. Fuat Çimen de bizi ziyaret etti ve başkanlık için adaylığını koydu. Kulübümüz için hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.

Beşiktaş'ın faiz borcunun günlük 1 milyon lira olduğunu söyleyen Yamantürk, "Faiz taksimetresi çalışıyor. Günde 1 milyon liranın üstünde faiz ödüyoruz. Şu anda da çalışıyor. Bankacılar, cumartesi günü 'bunların bugün geliri yok, almayalım' demiyorlar. Bir sabah geliriz ki kulübü elimizden almışlar. Buna da çok zaman kalmadı. Borcu yönetmek, varlığı yönetmekten zor ve önemlidir." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA
#beşiktaş #borç #Divan kurulu #futbol
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