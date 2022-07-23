Beşiktaş, ilk yarıda yediği gollerle kaybetti

Camilo Cano Stadı'nda oynanan karşılaşmaya siyah-beyazlı ekip; Ersin Destanoğlu, Tyler Boyd, Valentin Rosier, Welinton Souza, Necip Uysal, Umut Meraş, Salih Uçan, Gedson Fernandes, Rachid Ghezzal, Jackson Muleka ve Wout Weghorst 11'iyle başladı.

Mücadelenin ilk dakikalarında Weghorst ile üst üste pozisyonlara giren siyah-beyazlılar, aradığı golü bulamadı. İngiliz ekibi ise ilk önemli pozisyonunu 12. dakikada yaşadı. Ceza sahası dışından kullanılan serbest vuruş sonrası kaleci Ersin'den dönen topu Ruben Neves müsait pozisyonda olmasına rağmen auta attı.

Wolverhampton Wanderers, 15. dakikada öne geçti. Necip Uysal'ın geri pasında Ersin Destanoğlu'nun kontrol edemediği topu önünde bulan Ruben Neves, meşin yuvarlağı boş kaleye göndererek takımını 1-0 öne geçirdi.

29. dakikada sol taraftan gelişen atakta Rayan Ait-Nouri'nin içeri çevirdiği meşin yuvarlağı önünde bulan Daniel Podence, düzgün bir vuruşla skoru 2-0 yaptı.

Siyah-beyazlı ekip, bu golden sonra Muleka ile net bir fırsattan yararlanamazken, 40. dakikada Pedro Neto skoru 3-0'a getirdi. Siyah-beyazlıların hücuma çıkarken kaptırdığı top sonrası başlayan Wolverhampton Wanderers atağında savunmanın arasına atılan topu kapan Neto, kaleci Ersin'i de çalımlayarak meşin yuvarlağı boş kaleye gönderdi ve ilk yarı, İngiliz ekibinin 3-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

İkinci yarıya siyah-beyazlılar, Salih Uçan-Emirhan İlkhan ve Umut Meraş-Oğuzhan Akgün değişiklikleriyle başladı.

İkinci yarıda pozisyona girmekte güçlük çeken Beşiktaş'ta 56. dakikada Ersin Destanoğlu-Emre Bilgin, Muleka-Cenk Tosun, Weghorst-N'Koudou değişiklikleri yapıldı.

Mücadelenin 57. dakikasında Wolverhampton Wanderers'ın bir topu direkten dönerken, siyah-beyazlı ekip rakip ceza sahasında etkili olmakta güçlük çekti.

Teknik direktör Valerien Ismael, 71. dakikada Ghezzal-Emirhan Delibaş, Welinton-Berkay Vardar, 78. dakikada ise Boyd-Emrecan Uzunhan, Gedson Fernandes-Kartal Kayra Yılmaz değişiklikleri yaptı.

Kalan dakikalarda başka gol olmayınca İngiliz ekibi, mücadeleyi 3-0 kazandı.

Beşiktaş, Deportivo Alaves ve Wolverhampton Wanderers'ın katıldığı La Nucia Summer Cup'taki iki maçını da kazanan İngiliz takımı için karşılaşma sonunda kupa töreni düzenlendi.

Siyah-beyazlı ekip, İspanya'daki son hazırlık maçını 26 Temmuz'da aynı statta Deportivo Alaves ile oynayacak.