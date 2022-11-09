Beşiktaş, ilk yarıda attığı gollerle turladı: 3-1

5. dakikada Beşiktaş 1-0 öne geçti. Orta sahadan kaptığı topla hızla hücuma çıkan Redmond, ceza sahası dışından düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi: 1-0

9. dakikada siyah-beyazlı ekip farkı 2'ye çıkardı. Dele Alli ceza yayı önünde sağdan ceza sahasına giren Redmond'a pasını verdi. Muleka, Redmond'ın arka direğe gönderdiği pasta meşin yuvarlağı tek vuruşla boş kaleye atarak skoru 2-0'a taşıdı.

28. dakikada savunmanın uzaklaştırmaya topu çalıştığı ceza sahası içi sağ çaprazında önünde bulan Redmond'un şutunda, meşin yuvarlak direkten döndü.

34. dakikada Beşiktaş 3. golü buldu. Kerem Atakan Kesgin'in ceza sahası içinde soldan verdiği topla buluşan Muleka'nın vuruşunda savunma meşin yuvarlağının kaleye gitmesine engel oldu. Defanstan seken topu önünde bulan Dele Alli, düzgün bir vuruşla ağlarla buluşturdu: 3-0

66. dakikada Serik Belediyespor'un golü geldi. Oğuzhan Doğan'ın soldan ortaladığı topa ön direkte dokunan Harun Kavaklıdere skoru 3-1 yaptı.

Beşiktaş, karşılaşmayı 3-1 kazanarak 5. tura yükselen takım oldu.

- Redmond golle tanıştı

Beşiktaş'ın sezon başında kadrosuna kattığı Nathan Redmond siyah-beyazlı formayla ilk golünü attı.

Ligde 8 maçta forma giyen Beşiktaşlı oyuncu, ilk gol sevincini Serik Belediyespor karşısında yaşadı. 5. dakikada ceza sahası dışından attığı golle takımını 1-0 öne geçiren Redmond, Jackson Muleka'nın attığı ikinci golde de pası veren isim oldu. Redmond'un 28. dakikada bir şutu ise direkten döndü.

- Beşiktaş kalesini yine gole kapatamadı

Bu sezon ligde oynadığı 3 maç dışında tüm müsabakalarda gol yiyen Beşiktaş, Serik Belediyespor karşısında da kalesini kapatamadı.

Spor Toto Süper Lig'de sadece Yukatel Kayserispor, Fenerbahçe ve Bitexen Giresunspor maçlarında gol yemeyen siyah-beyazlılar, 13 haftada 18 gol yemişti.