Beşiktaş için son şans

Beşiktaş, UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu 4. haftasında bugün saat 23.00’de Portekiz ekibi Sporting Lizbon’a konuk olacak. Grubunda oynadığı 3 maçı da kaybeden ve puanı bulunmayan siyah-beyazlılar son sırada yer alıyor. İlk 2 maçından mağlubiyetle ayrılan ve tek galibiyetini Beşiktaş karşısında 4-1’lik skorla alan Sporting Lizbon ise 3. basamakta bulunuyor.

Beşiktaş grubundaki maçlarda Borussia Dortmund’a 2-1, Ajax’a 2-0, Sporting Lizbon’a da 4-1 mağlup oldu. İlk maçında Ajax’a 5-1 yenilen Portekiz ekibi Sporting Lizbon ise Borussia Dortmund’a 1-0 kaybetti.

5 eksik var

20 kişilik kafileyle Portekiz’e giden Beşiktaş’ta, sakatlıkları bulunan Vida, N’Koudou, Batshuayi, Pjanic ve Rosier de kadroya dahil edilmedi. Sakatlığı nedeniyle Hatayspor maçında oynamayan Josef ise Portekiz’e götürüldü. Öte yandan teknik direktör Sergen Yalçın, Beşiktaş’ın başında ilk Avrupa galibiyetini yaşamak için sahada yer alacak. Beşiktaş, Yalçın yönetiminde Avrupa kupalarındaki 5 maçta bir beraberlik ve 4 yenilgi aldı.

Sporting Lizbon-Beşiktaş maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda yayınlanacak? Beşiktaş'ın muhtemel 11'i

STAT: Jose Alvalade

HAKEM: Sergei Karasev (RUS)

SAAT: 23.00

YAYIN: EXXEN

SPORTİNG LİZBON: Antonio Adan, Matheus Reis, Zou Feddal, Sebastian Coates, Gonçalo Inacio, Joao Palhinha, Matheus Luiz, Pablo Sarabia, Pedro Porro, Pedro Goncalves, Paulinho

TEKNİK DİREKTÖR: Ruben Amorim

BEŞİKTAŞ: Ersin Destanoğlu, Necip Uysal, Welinton, Francisco Montero, Umut Meraş, Josef de Souza, Can Bozdoğan, Alex Teixeira, Rachid Ghezzal, Cyle Larin, Kenan Karaman

TEKNİK DİREKTÖR: Sergen Yalçın