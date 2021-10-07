Beşiktaş'ı milli ara sonrası yoğun maraton bekliyor

Son dönemde takımda peş peşe yaşanan sakatlıklar sonrasında Adana Demirspor, Altay ve Ajax maçlarından kayıpla ayrılan Siyah- Beyazlılar, Sivasspor zaferiyle yükselişe geçmişti. Yiğidolar karşısında elde edilen 2-1’lik zafer sonrasında Milli araya giden Beşiktaş’ı, ara sonrasında yoğun bir fikstür bekliyor. İlk olarak Başakşehir deplasmanına çıkacak olan Sergen Yalcın'ın öğrencileri, ardından Vodafone Park’ta Sporting’i ağırlayacak. Bu mücadele sonrasında ligde üst üste Galatasaray ve Hatayspor müsabakaları oynayacak olan Kartal, zorlu 2 kapışmanın ardından Sporting deplasmanına gidecek. Ligde dönüşte Trabzon maçıyla Kasım ayında Milli araya girecek olan Beşiktaş, sonrasında Alanyaspor ve Ajax karşısında zafer peşinde olacak.

Ligde liderlik; Avrupa’da üst tur!

Lig ve UEFA Şampiyonlar Ligi arenasında yaklaşık 2 ay içinde oynayacağı 8 maçta orta vadedeki geleceğini şekillendirecek olan Kara Kartal’da teknik direktör Sergen Yalçın, zorlu fikstürden en az kayıpla çıkmayı hedefliyor. Takımda sakatlığı bulunan isimlerin bir bir takıma geri dönmesiyle eli iyice güçlenen Yalçın, 1,5 aylık süreçte alacağı başarılı sonuçlarla hem ligin zirvesini geri almayı hem de Şampiyonlar Ligi’nde üst tur için avantajlı duruma gelmeyi amaçlıyor.