Beşiktaş Hollandalı golcüden vazgeçmiyor

Beşiktaş, bu sezona istediği gibi başlamadı. Siyah beyazlılarda Sergen Yalçın devre arasında bir santrafor alınmasını talep etti. Chelsea'den kiralanan Batshuayi bu sezon dört gol attı. Galatasaray derbisinin kazanılmasında büyük pay sahibi olan Larin'in de ligde dört golü var. Beşiktaş, devre arasında gündemine gelen golcü isimle yeniden görüşecek.

Xavi Hernandez, Ronald Koeman'dan sonra Barcelona'nın yeni teknik direktörü oldu. Xavi, göreve gelir gelmez bazı oyuncuların biletini kesti. Samuel Umtiti, Neto, Coutinho, Braitwaite ve Luuk de Dong üstü çizilen futbolcularından bazıları! Beşiktaş da Barcelona'nın golcüsü için görüşmelere başlayacak.

Geçen sezonu iki kupayla tamamlayan Beşiktaş, bu sezona istediği gibi başlayamadı. Ligde son olarak Trabzonspor 'a mağlup olarak liderin 10 puan gerisine düşen Beşiktaş, devre arasında transfer çalışmalarına önem verecek.

Takvim Gazetesi'nin haberine göre Ronald Koeman'dan sonra Hollandalı forvet Luuk de Jong da takımdan ayrılacak.

Sergen Yalçın yönetimindeki Beşiktaş'ta devre arasında bazı ayrılıkların da olması bekleniyor.

Gökhan Töre ve N'Sakala ile de yolların ayrılması bekleniyor.