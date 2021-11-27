Beşiktaş-Giresunspor maçında 11'ler belli oldu: Kalede sürpriz
Süper Lig'in 14. haftasında Avrupa hedefinden kopan Beşiktaş, zor haftalar geçiren Giresunspor'u ağırlıyor. Maç saat 19.00'da başlayacak.
Şampiyonlar Ligi'nde Ajax'a 2-1 mağlup olan Beşiktaş, Avrupa'ya veda etti. Artık tüm konsantrasyonunu Süper Lig'e verecek siyah-beyazlılar, Giresunspor'u yenerek yeni bir galibiyet serisine başlamak istiyor. Son 5 maçında 4 mağlubiyet alan Kara Kartal'ın zirveyle arasındaki puan farkının artmaması için bu maçı kazanmaktan başka şansı yok.
İKİ TAKIMIN EKSİKLERİ
Beşiktaş'ta kadro dışı olan N'Sakala'nın yanı sıra Rıdvan Yılmaz, Serdar Saatçı, Gökhan Töre ve Salih Uçan kadroya alınmadı. GZT Giresunspor'da sakatlığı bulunan savunma oyuncusu Douglas Bacelar dışında eksik oyuncu bulunmuyor.
İŞTE İLK 11'LER
Beşiktaş: Mert, Rosier, Necip, Vida, Umut, Josef, Pjanic, Ghezzal, N'Koudou, Larin, Batshuayi.
Giresunspor: Okan, Zeki, Diarra, Perez, Aziz, Traore, Flavio, Sergio, Suleymanov, Balde, Diabate.
Yerli veya yabancı aşılardan hangisini kullanmayı tercih ederdiniz?
|Takımlar
|O
|P
|1. Trabzonspor
|13
|33
|2. Hatayspor
|13
|26
|3. Konyaspor
|13
|26
|4. Alanyaspor
|14
|24
|5. Fenerbahçe
|13
|23
|6. Karagümrük
|13
|22
|7. Başakşehir
|14
|22
|8. Galatasaray
|13
|21
|9. Beşiktaş
|13
|20
|10. Adana Demirspor
|14
|20
|11. Antalyaspor
|14
|18
|12. Altay
|14
|17
|13. Kayserispor
|13
|16
|14. Gaziantep FK
|13
|15
|15. Sivasspor
|13
|13
|16. Giresunspor
|13
|13
|17. Öznur Kablo Yeni Malatya
|13
|12
|18. Göztepe
|13
|10
|19. Kasımpaşa
|14
|10
|20. Rizespor
|13
|7
|Takımlar
|O
|P
|1. Ümraniye
|12
|27
|2. Ankaragücü
|13
|27
|3. Eyüpspor
|13
|27
|4. Bandırmaspor
|13
|25
|5. Erzurumspor
|12
|25
|6. İstanbulspor
|13
|20
|7. Tuzlaspor
|12
|20
|8. Kocaelispor
|13
|20
|9. Adanaspor
|13
|18
|10. Menemenspor
|13
|17
|11. Gençlerbirliği
|13
|17
|12. Samsunspor
|12
|16
|13. Denizlispor
|13
|15
|14. Bursaspor
|13
|14
|15. Manisa FK
|14
|14
|16. Boluspor
|12
|13
|17. Ankara Keçiörengücü
|12
|10
|18. Altınordu
|13
|10
|19. Balıkesirspor
|13
|7
|Takımlar
|O
|P
|1. Chelsea
|12
|29
|2. Man City
|12
|26
|3. Liverpool
|12
|25
|4. West Ham
|12
|23
|5. Arsenal
|12
|20
|6. Wolverhampton
|12
|19
|7. Tottenham
|12
|19
|8. M. United
|12
|17
|9. Brighton
|12
|17
|10. Crystal Palace
|12
|16
|11. Everton
|12
|15
|12. Leicester City
|12
|15
|13. Southampton
|12
|14
|14. Brentford
|12
|13
|15. Aston Villa
|12
|13
|16. Watford
|12
|13
|17. Leeds United
|12
|11
|18. Burnley
|12
|9
|19. Norwich City
|12
|8
|20. Newcastle
|12
|6
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|13
|30
|2. Real Sociedad
|14
|29
|3. Sevilla
|13
|28
|4. Atletico Madrid
|13
|26
|5. Real Betis
|14
|24
|6. Rayo Vallecano
|14
|23
|7. Barcelona
|13
|20
|8. Athletic Bilbao
|14
|20
|9. Osasuna
|14
|19
|10. Valencia
|14
|18
|11. Espanyol
|14
|17
|12. Villarreal
|13
|16
|13. Mallorca
|14
|15
|14. Deportivo Alaves
|13
|14
|15. Celta de Vigo
|14
|13
|16. Granada
|14
|12
|17. Cádiz
|14
|12
|18. Elche
|14
|11
|19. Getafe
|14
|9
|20. Levante
|14
|7