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Beşiktaş, Gaziantep'ten puanla dönüyor

Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında Gaziantep FK ile Beşiktaş arasında oynanan mücadele 1-1 sonuçlandı.

Spor 25.12.2022, 19:00
Beşiktaş, Gaziantep'ten puanla dönüyor

6. dakikada Tayyip Talha Sanuç'un orta sahadan pasıyla sağ kanatta buluşan Nkoudou'nun yaptığı ortaya iyi yükselen Weghorst'un kafa vuruşu kalenin üstünden auta çıktı.

11. dakikada Maxim'in ceza sahası dışından kullandığı serbest vuruşu kaleci Mert Günok uzaklaştırdı.

40. dakikada Maxim'in sol kanattan kullandığı serbest vuruşa ceza sahasında iyi yükselen Jevtovic'in kafa vuruşu kaleci Mert Günok'ta kaldı.

Gaziantep'in düşman işgalinden kurtuluşunun 101. yıl dönümü anıldı.

46. dakikada Cenk Tosun'un sol kanattan yaptığı ortaya ceza sahasında iyi yükselen Weghorst, kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı auta gönderdi.

51. dakikada Redmond'un sağ kanattan savunma arkasına attığı ara pasla topla buluşan Rosier'in sert vuruşunda, kaleci Günay Güvenç meşin yuvarlağı uzaklaştırdı.

54. dakikada Figueiredo'nun pasıyla ceza sahası yayı üzerinde topla buluşan Maxim'in yaptığı sert vuruşta, meşin yuvarlak kaleci Mert Günok'un sağından auta gitti.

59. dakikada Maxim'in plase vuruşunda, top kaleci Mert Günok'un solundan auta çıktı.

63. dakikada Cenk Tosun'un sol kanattan yaptığı ortaya ceza sahasında iyi yükselen Weghorst, bir kez daha kafa vuruşuyla topu auta gönderdi.

65. dakikada Welinton'un savunmadan yolladığı uzun pasla sol kanatta topla buluşan Cenk Tosun'un yaptığı plase vuruşta, meşin yuvarlak kalenin üstünden auta gitti.

69. dakikada Muleka'nın ceza sahası sol çaprazdan verdiği pasla buluşan Weghorst'un sert vuruşunda, top kalenin üstünden auta çıktı. 

71. dakikada Gaziantep FK öne geçti. Maxim'in sol kanattan verdiği pasla ceza sahası içerisinde buluşan Figueiredo, plase vuruşla topu kaleci Mert Günok'un solundan ağlarla buluşturdu: 1-0

87. dakikada konuk ekip eşitliği yakaladı. Masuaku'nun sol kanattan ceza sahasına yaptığı ortada arka direkte topla buluşan Weghorst'un yere çarptırarak yaptığı kafa vuruşunda, meşin yuvarlak filelere gitti: 1-1

Karşılaşma 1-1 eşitlikle sona erdi.

Sahaya taraftar girdi

Karşılaşmanın 70. dakikasında bir taraftar kapalı tribünden atlayarak sahaya girdi. Maçın bir süre durmasına neden olan taraftarı kaleci Günay Güvenç yakaladı.

Daha sonra güvenlik elemanları bu taraftarı, sahadan çıkardı.

Kaynak: AA
#beşiktaş #Gaziantep FK #Süper Lig
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