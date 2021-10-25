Beşiktaş-Galatasaray derbisinin VAR hakemi belli oldu
Süper Lig'in 10. haftasında oynanacak olan Beşiktaş-Galatasaray derbisinin VAR hakemi Mete Kalkavan oldu.
Spor 25.10.2021, 12:35
Süper Lig'in 10. haftası dev bir maça ev sahipliği yapıyor. Beşiktaş-Galatasaray Vodafone Park'ta karşı karşıya gelecekler. Mücadele öncesi mücadelenin VAR hakemi açıklandı.
Süper Lig'in 10. haftasında oynanacak olan Beşiktaş-Galatasaray derbisinin VAR hakemi Mete Kalkavan oldu. Bugün saat 20.00'de Vodafone Park'ta oynanacak mücadeleyi Fırat Aydınus yönetecek.
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