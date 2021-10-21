Beşiktaş - Galatasaray derbisinin hakemi belli oldu

Süper Lig'de yapılacak 10. hafta maçlarında görev alacak hakemler belli oldu.

Haftanın öne çıkan karşılaşması Beşiktaş-Galatasaray derbisinde Fırat Aydınus'un düdük çalacağı bildirildi.



Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, 10. haftanın maçlarını yönetecek hakemler şöyle:



22 Ekim Cuma:



20.00 Öznur Kablo Yeni Malatyaspor-Altay: Yasin Kol



23 Ekim Cumartesi:



13.30 Çaykur Rizespor-Kasımpaşa: Hüseyin Göçek



16.00 Gaziantep FK-GZT Giresunspor: Tugay Kaan Numanoğlu



16.00 İttifak Holding Konyaspor-Yukatel Kayserispor: Sarper Barış Saka



19.00 Göztepe-Trabzonspor: Atilla Karaoğlan



24 Ekim Pazar:



13.30 VavaCars Fatih Karagümrük-Atakaş Hatayspor: Halis Özkahya



16.00 Fraport TAV Antalyaspor-Medipol Başakşehir: Yaşar Kemal Uğurlu



16.00 Demir Grup Sivasspor-Adana Demirspor: Bahattin Şimşek



19.00 Fenerbahçe-Aytemiz Alanyaspor: Halil Umut Meler



25 Ekim Pazartesi:



20.00 Beşiktaş-Galatasaray: Fırat Aydınus

