Beşiktaş, Galatasaray'a FETÖ göndermesi yaptı

Beşiktaş'ın, yeni transferi Milot Rashica'yı bir video ile açıkladığı karelerde, Galatasaray'ın stadyumuna da yer verildi. Görüntülerin, FETÖ’nün 10. Türkçe Olimpiyatları’ndan alındığı anlaşıldı. Bunun üzerine Galatasaray'dan tepki dolu bir açıklama geldi.

Beşiktaş'ın geçen sezon Galatasaray'da kiralık olarak oynayan Milot Rashica'yı transfer etmesi sarı-kırmızılı camiayla olan ilişkileri gerdi.

Bu gerginlik sosyal medyaya da yansırken siyah-beyazlıların paylaştığı bir video ise işi başka bir boyuta taşıdı.

Beşiktaş'ın Rashica'yı duyurduğu videodaysa Galatasaray'ın stadında düzenlenen 10. Türkçe Olimpiyatları'ndan bir görüntüye yer verildi. FETÖ'cü iması yapılan bu paylaşım sarı-kırmızılı camiayı kızdırdı.

Beşiktaş'ın yaptığı bu sert göndermeye ise Galatasaray'dan yanıt gecikmedi. Gece yarısı yapılan duyuruda “Bu kirli oyunun hesabını soracağız” diyen sarı-kırmızılı kulüp açıklamada, "Vatan hainlerinden hiçbir farkı yoktur” ifadelerini kullanarak siyah-beyazlı camiayla olan gerilimi daha da tırmandırdı.

Açıklamanın tamamı şu şekilde:

Bugün Beşiktaş Kulübü tarafından paylaşılan videoda kullanılan görüntüye istinaden devam eden spekülasyonlar üzerine kulübümüz bu açıklamayı ilk ve son defa yapacaktır.

Galatasaray Spor Kulübü, bu vatan için canını vermiş kahramanların beşiği olmuş, onlar tarafından kurulmuş bir spor kulübüdür. Cumhuriyet'in aydınlık yüzü Galatasaray'ı direkt ya da dolaylı şekilde bu ülkeye büyük zararlar vermek için uğraşan, kanlı bir terör örgütüyle yan yana göstermeye çalışan her kimse, öncelikle müfteridir.

Bir spor kulübünü bu konuların içine sokmaya çalışanların toplumu bölmek ve birbirine düşman etmek için çaba gösteren vatan hainlerinden hiçbir farkı yoktur. Türk sporunun içine rekabeti değil, hainliği sokmaya çalışan her kim olursa onun karşısında biz duracağız. Paylaşılan bu videonun altında imzası olan kim varsa, onlardan oynadıkları bu kirli oyunun hesabını soracağız.