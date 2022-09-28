banner38

Beşiktaş-Fenerbahçe derbisini Volkan Bayarslan yönetecek

Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig'in 8. haftasında düdük çalacak hakemleri açıkladı. Peki pazar günü oynanacak olan Beşiktaş-Fenerbahçe derbisini kim yönetecek? Detayları haberimizde bulabilirsiniz.

Spor 28.09.2022, 15:48
Beşiktaş-Fenerbahçe derbisini Volkan Bayarslan yönetecek

Süper Lig’de milli aranın ardından oynanacak olan karşılaşmalarda düdük çalacak olan hakemler belli oldu. 2 Ekim Pazar günü oynanacak olan sezonun ilk derbisinde Beşiktaş, Fenerbahçe’yi konuk ederken, karşılaşmayı Volkan Bayarslan yönetecek.

Haftanın bir diğer kritik karşılaşması olan Adana Demirspor-Galatasaray maçında ise Halil Umut Meler düdük çalacak.

8. hafta karşılaşmalarının hakemleri şu şekilde:

1 Ekim Cumartesi

14.30 Kasımpaşa-Gazintep FK: Zorbay Küçük

17.00 Y.Kayserispor-Trabzonspor: Ümit Öztürk

17.00 Ankaragücü-M.Başakşehir: Arda Kardeşler

20.00 Adana Demirspor-Galatasaray: Halil Umut Meler

2 Ekim Pazar

14.30 DG Sivasspor-A.Hatayspor: Erkan Özdamar

14.30 Corendon Alanyaspor-Giresunspor: Tugay Kaan Numanoğlu

17.00 Konyaspor-Ümraniyespor: Mustafa Kürşad Filiz

20.00 Beşiktaş-Fenerbahçe: Volkan Bayarslan

3 Ekim Pazartesi

20.00 Karagümrük-İstanbulspor: Ali Şansalan

Yorumlar (0)
banner35
24
parçalı az bulutlu
Günün Anketi Tümü
Yerli veya yabancı aşılardan hangisini kullanmayı tercih ederdiniz?
Yerli veya yabancı aşılardan hangisini kullanmayı tercih ederdiniz?
banner21
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Adana Demirspor 7 16
2. Galatasaray 7 16
3. Başakşehir 6 14
4. Beşiktaş 7 14
5. Konyaspor 7 14
6. Fenerbahçe 6 13
7. Trabzonspor 7 13
8. Kayserispor 7 12
9. Gaziantep FK 7 11
10. Kasımpaşa 7 9
11. Alanyaspor 7 8
12. Giresunspor 6 7
13. Karagümrük 6 6
14. Antalyaspor 7 6
15. İstanbulspor 6 5
16. Ankaragücü 6 4
17. Sivasspor 7 4
18. Ümraniye 7 2
19. Hatayspor 6 1
Takımlar O P
1. Eyüpspor 6 13
2. Bodrumspor 6 11
3. Keçiörengücü 6 11
4. Boluspor 5 10
5. Bandırmaspor 5 10
6. Sakaryaspor 6 9
7. Samsunspor 6 9
8. Pendikspor 6 9
9. Manisa FK 5 8
10. Tuzlaspor 6 8
11. Göztepe 6 8
12. Adanaspor 6 7
13. Rizespor 5 6
14. Gençlerbirliği 6 6
15. Altay 6 5
16. Altınordu 5 3
17. Erzurumspor 5 3
18. Ö.K Yeni Malatya 6 3
19. Denizlispor 6 2
Takımlar O P
1. Arsenal 7 18
2. M.City 7 17
3. Tottenham 7 17
4. Brighton 6 13
5. M. United 6 12
6. Fulham 7 11
7. Chelsea 6 10
8. Liverpool 6 9
9. Brentford 7 9
10. Newcastle 7 8
11. Leeds United 6 8
12. Bournemouth 7 8
13. Everton 7 7
14. Southampton 7 7
15. Aston Villa 7 7
16. Crystal Palace 6 6
17. Wolves 7 6
18. West Ham United 7 4
19. Nottingham Forest 7 4
20. Leicester City 7 1
Takımlar O P
1. Real Madrid 6 18
2. Barcelona 6 16
3. Real Betis 6 15
4. Athletic Bilbao 6 13
5. Osasuna 6 12
6. Villarreal 6 11
7. Atletico Madrid 6 10
8. Real Sociedad 6 10
9. Valencia 6 9
10. Mallorca 6 8
11. Girona 6 7
12. Rayo Vallecano 6 7
13. Celta Vigo 6 7
14. Getafe 6 7
15. Sevilla 6 5
16. Almeria 6 4
17. Espanyol 6 4
18. Real Valladolid 6 4
19. Cadiz 6 3
20. Elche 6 1
banner23