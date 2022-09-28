Beşiktaş-Fenerbahçe derbisini Volkan Bayarslan yönetecek
Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig'in 8. haftasında düdük çalacak hakemleri açıkladı. Peki pazar günü oynanacak olan Beşiktaş-Fenerbahçe derbisini kim yönetecek? Detayları haberimizde bulabilirsiniz.
Süper Lig’de milli aranın ardından oynanacak olan karşılaşmalarda düdük çalacak olan hakemler belli oldu. 2 Ekim Pazar günü oynanacak olan sezonun ilk derbisinde Beşiktaş, Fenerbahçe’yi konuk ederken, karşılaşmayı Volkan Bayarslan yönetecek.
Haftanın bir diğer kritik karşılaşması olan Adana Demirspor-Galatasaray maçında ise Halil Umut Meler düdük çalacak.
8. hafta karşılaşmalarının hakemleri şu şekilde:
1 Ekim Cumartesi
14.30 Kasımpaşa-Gazintep FK: Zorbay Küçük
17.00 Y.Kayserispor-Trabzonspor: Ümit Öztürk
17.00 Ankaragücü-M.Başakşehir: Arda Kardeşler
20.00 Adana Demirspor-Galatasaray: Halil Umut Meler
2 Ekim Pazar
14.30 DG Sivasspor-A.Hatayspor: Erkan Özdamar
14.30 Corendon Alanyaspor-Giresunspor: Tugay Kaan Numanoğlu
17.00 Konyaspor-Ümraniyespor: Mustafa Kürşad Filiz
20.00 Beşiktaş-Fenerbahçe: Volkan Bayarslan
3 Ekim Pazartesi
20.00 Karagümrük-İstanbulspor: Ali Şansalan
Yerli veya yabancı aşılardan hangisini kullanmayı tercih ederdiniz?
|Takımlar
|O
|P
|1. Adana Demirspor
|7
|16
|2. Galatasaray
|7
|16
|3. Başakşehir
|6
|14
|4. Beşiktaş
|7
|14
|5. Konyaspor
|7
|14
|6. Fenerbahçe
|6
|13
|7. Trabzonspor
|7
|13
|8. Kayserispor
|7
|12
|9. Gaziantep FK
|7
|11
|10. Kasımpaşa
|7
|9
|11. Alanyaspor
|7
|8
|12. Giresunspor
|6
|7
|13. Karagümrük
|6
|6
|14. Antalyaspor
|7
|6
|15. İstanbulspor
|6
|5
|16. Ankaragücü
|6
|4
|17. Sivasspor
|7
|4
|18. Ümraniye
|7
|2
|19. Hatayspor
|6
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Eyüpspor
|6
|13
|2. Bodrumspor
|6
|11
|3. Keçiörengücü
|6
|11
|4. Boluspor
|5
|10
|5. Bandırmaspor
|5
|10
|6. Sakaryaspor
|6
|9
|7. Samsunspor
|6
|9
|8. Pendikspor
|6
|9
|9. Manisa FK
|5
|8
|10. Tuzlaspor
|6
|8
|11. Göztepe
|6
|8
|12. Adanaspor
|6
|7
|13. Rizespor
|5
|6
|14. Gençlerbirliği
|6
|6
|15. Altay
|6
|5
|16. Altınordu
|5
|3
|17. Erzurumspor
|5
|3
|18. Ö.K Yeni Malatya
|6
|3
|19. Denizlispor
|6
|2
|Takımlar
|O
|P
|1. Arsenal
|7
|18
|2. M.City
|7
|17
|3. Tottenham
|7
|17
|4. Brighton
|6
|13
|5. M. United
|6
|12
|6. Fulham
|7
|11
|7. Chelsea
|6
|10
|8. Liverpool
|6
|9
|9. Brentford
|7
|9
|10. Newcastle
|7
|8
|11. Leeds United
|6
|8
|12. Bournemouth
|7
|8
|13. Everton
|7
|7
|14. Southampton
|7
|7
|15. Aston Villa
|7
|7
|16. Crystal Palace
|6
|6
|17. Wolves
|7
|6
|18. West Ham United
|7
|4
|19. Nottingham Forest
|7
|4
|20. Leicester City
|7
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|6
|18
|2. Barcelona
|6
|16
|3. Real Betis
|6
|15
|4. Athletic Bilbao
|6
|13
|5. Osasuna
|6
|12
|6. Villarreal
|6
|11
|7. Atletico Madrid
|6
|10
|8. Real Sociedad
|6
|10
|9. Valencia
|6
|9
|10. Mallorca
|6
|8
|11. Girona
|6
|7
|12. Rayo Vallecano
|6
|7
|13. Celta Vigo
|6
|7
|14. Getafe
|6
|7
|15. Sevilla
|6
|5
|16. Almeria
|6
|4
|17. Espanyol
|6
|4
|18. Real Valladolid
|6
|4
|19. Cadiz
|6
|3
|20. Elche
|6
|1