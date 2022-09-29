Beşiktaş derbide tek yürek

Süper Lig’in 8. haftası zirve yarışında çok önemli bir mücadeleye sahne olacak. Beşiktaş, evinde ezeli rakibi Fenerbahçe’yi ağırlayacak.

Milli ara boyunca iki takım da dev maça yoğun bir şekilde hazırlandı. İki teknik adam da rakibinin zayıflarını irdelerken, maça dair planlarını da hazırladı.

Çebi'den prim sözü

Beşiktaş’ta başkan Ahmet Nur Çebi, derbi öncesi takımı yalnız bırakmıyor. Sportif Direktör Ceyhun Kazancı ve Asbaşkan Emre Kocadağ ile birlikte idmanları seyreden Çebi, Fenerbahçe maçı öncesi takıma öz güven aşıladı.

Son iki haftada yaşanan puan kayıplarını unutturmak isteyen Başkan Çebi, Fenerbahçe maçını kazanacaklarını düşünüyor. Siyah-beyazlı takıma derbiye dair prim sözü de veren Ahmet Nur Çebi, teknik direktör Valerien Ismael’e duyduğu güveni de dile getirdi.

Biletler kapışıldı

Siyah-beyazlı taraftarlar, derbinin biletlerine yoğun ilgi gösterdi. Beşiktaş taraftarları, 2 Ekim Pazar günü Vodafone Park’ta saat 20:00’de başlayacak derbi maçın biletlerini sadece 1 dakikada tüketti.

Son 2 haftada 5 puan kaybeden Beşiktaş’ta teknik direktör Valerien Ismael oyuncularından sadece maça konsantre olmalarını ve başka bir şey düşünmemelerini istedi.

Kalede Ersin olacak

Beşiktaş’ta Fenerbahçe derbisi öncesi teknik heyet kaleci kararını verdi. Teknik direktör Valerien Ismael, Fenerbahçe karşısında eldivenleri Ersin Destanoğlu’na verecek.

Genç kalecinin son dönemde yaşadığı sözleşme sıkıntısının derbiye yansımamasını isteyen Fransız çalıştırıcı, ekibiyle birlikte 21 yaşındaki file bekçisine özel ilgi gösteriyor.

Valerien Ismael, hafta boyunca yapılan taktik idmanlarda da ilk 11’de Ersin’e görev verdi.