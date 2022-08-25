Beşiktaş, Dele Alli'yi KAP'a bildirdi
Beşiktaş, Dele Alli'nin transferi için görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi.
Spor 25.08.2022, 18:42
Beşiktaş Kulübü, Everton'da forma giyen İngiliz futbolcu Dele Alli'nin transferi için görüşmelere başlandığını duyurdu.
Beşiktaş Futbol AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda da yer alan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Bamidele Jermaine Alli'nin geçici transferi konusunda kendisi ve kulübü Everton ile görüşmelere başlanmıştır." denildi.
Kaynak: AA
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