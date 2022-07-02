Beşiktaş, Cenk Tosun'u açıkladı

Everton'dan ayrıldıktan sonra herhangi bir takımla anlaşma sağlayamayan Cenk Tosun, Beşiktaş'a geri döndü. 31 yaşındaki oyuncunun transferini Beşiktaş resmen açıkladı. Siyah-beyazlılardan yapılan açıklamada, "Yuvana hoş geldin Tosun Paşa" denildi.