Beşiktaş Burak Yılmaz'la idare edecek

Beşiktaş'ta teknik direktör Şenol Güneş'in istifa kararının ardından görevi devralan Burak Yılmaz'ın, yönetimin aldığı kararla olağanüstü seçimli genel kurula kadar takımın başında yer alacağı kaydedildi.

Beşiktaş'ta UEFA Konferans Ligi'nde Lugano'ya karşı alınan 3-2'lik mağlubiyetin ardından teknik direktör Şenol Güneş istifa kararı aldı.

Öte yandan siyah-beyazlı yönetim olağanüstü seçimli genel kurul kararı aldığını duyurdu.

Bu gelişmelerin ardından Beşiktaş, yardımcı antrenör Burak Yılmaz'ın görevi devralmasıyla Süper Lig'de İstanbulspor'u mağlup etmeyi başardı.

SEÇİME KADAR DEVAM

Sabah'ın haberine göre, siyah-beyazlı yönetim olağanüstü kongrede yeni başkan seçilebilme ihtimalini göz önünde bulundurarak Burak Yılmaz ile Aralık ayında yapılacak seçime kadar devam etme kararı aldı.

Beşiktaş'ın Aralık ayına kadar oynayacağı maçlar ise şu şekilde;

Galatasaray (Deplasman)

Bodo/Glimt (Deplasman)

Gaziantep

Antalyaspor (Deplasman)

Başakşehir

Samsunspor (Deplasman)

Club Brugge

"BEŞİKTAŞ'I BIRAKAMAYACAĞIMI SÖYLEDİM"

A Milli Futbol Takımı'nda Vincenzo Montella'nın göreve getirilmesinin ardından yardımcı antrenörlük teklifi aldığını belirten Burak Yılmaz, "Milli Takım'dan yardımcı antrenörlük için bir teklif aldım. Kendilerine Beşiktaş'ı bırakamayacağımı söyledim. Onlar da bu duruma saygı gösterdiler" dedi.